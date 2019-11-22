В Минтрансе рассказали, почему западные компании отказались от Севморпути

Как считает замминистра транспорта Юрий Цветков, отказ некоторых западных компаний использовать для перевозок в Арктике Севморпуть никак не связан с экологическими проблемами, как ранее заявляли в прессе.

«К сожалению, существует риск, что под видом экологических проблем решаются политические проблемы по сдерживанию российского развития Арктики», - сообщил чиновник. Он уверен, что Запад опасается лидерства РФ в арктическом бассейн, которое является несомненным.

«Россия является несомненным лидером в регионе», - добавил Цветков. Он напомнил, что ни одна страна в мире не имеет такого парка атомных ледоколов и не осуществляет деятельность по развитию региона в таком масштабе, как Россия. Именно данные факты и послужили причиной «демарша» со стороны западных компаний, уверен Цветков. При этом некоторые из компаний, отказавшихся от Севморпути, никогда не работали в Арктике.

Напомним, в октябре ткущего года американская компания Nike совместно с организацией по защите окружающей среды выступили с призывом к мировым компаниям оказаться от перевозок по Северному Ледовитому океану якобы из-за угрозы загрязнения региона.