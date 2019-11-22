В Роспотребнадзоре дали рекомендации по приёму антибиотиков

Специалисты Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) озвучили рекомендации по правилам приёма антибиотиков. Как говорится на официальном сайте ведомства, правильный приём антибиотиков не даст развиться устойчивости микробов к ним, передаёт РИА Новости.

При этом в Роспотребнадзоре пояснили, что развитие устойчивости происходит из-за неоправданного назначения и неправильного приёма антибиотиков.

«К сожалению, такие лекарственные препараты некоторые врачи выписывают в качестве «перестраховки». Дополнительную опасность несёт тот факт, что любой пациент может купить антибиотик без рецепта и начинает его принимать при минимальном недомогании, что делать крайне нежелательно», – подчёркивают в ведомстве.

В этой связи специалисты Роспотребнадзора рекомендуют принимать антибиотики строго по назначению врача, не требовать их назначения и не приобретать их самостоятельно, если врач не видит в этом необходимости».

Помимо этого, в ведомстве отмечают, что нельзя давать свои антибиотики другим.

«То, что может принести пользу одному, для другого человека возможно будет опасным», – говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Также отмечается, что из-за бесконтрольного приёма антибиотиков такие опасные инфекционные заболевания, как туберкулёз, пневмония, сальмонеллез, гонорея и некоторые другие становится труднее лечить.

При этом в ведомстве напомнили, что избежать серьёзных заболеваний можно при соблюдении простых и общепринятых правил гигиены.