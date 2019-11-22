Вброшена идея появления в правительстве штаба реформ

Министр экономического развития Максим Орешкин в письме первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову, возглавляющему комиссию по экономическому развитию, предлагает создать в ее составе подкомиссию по обеспечению экономического роста и содействию реализации структурных реформ.

Эти реформы, как сообщило агентство РБК, где ознакомились с документом, таковы: улучшение инвестиционного климата и стимулирование инвестиционного спроса; повышение эффективности рынка труда; развитие конкуренции; технологическое и инновационное развитие; финансирование (в том числе развитие долгосрочных пенсионных накоплений, развитие ипотечного рынка и т.д.); увеличение рынка сбыта российских товаров и услуг.

Эти же реформы являются элементами подготовленного Минэкономразвития и, как сообщает РБК, согласованного правительством плана структурных реформ, реализация которых «критически необходима» для выхода экономики России на темпы роста выше среднемировых — не менее 3% с 2021 года.

Те же пункты, они же план структурных реформ, представляют собой план работы подкомиссии, которую министр экономического развития предложил собрать в середине декабря. Она же будет рассматривать разногласия в правительстве по перечисленным реформам.

Подкомиссия должна будет, согласно концепции Минэкономразвития, «координировать государственную политику по управлению совокупным спросом», причем это считается ее ключевой задачей.

Ей предстоит содействовать и переходу экономики к «инвестиционно ориентированной модели роста», чтобы увеличить долю инвестиций в ВВП до 25% от нынешних примерно 21%. Один из важных способов этого Минэкономразвития видит в формировании механизма финансовой поддержки регионов, которые предоставляют бизнесу инвестиционные налоговые вычеты. Он должен быть разработан к началу декабря.

В рамках переходу к упомянутой новой модели роста инвестиционные расходы (под ними понимаются затраты на капстроительство) федерального бюджета должны вырасти с 4,5% до 6% от общих расходов; доля инвестиционных расходов регионов — до 15%. Тут предложения также ожидаются к началу декабря 2019 года.

Подкомиссии предстоит еще и снижать уровень безработицы: за счет механизма социального контракта, содействия началу предпринимательской деятельности и организации профобучения. Приток в экономику высококвалифицированных кадров министерство, впрочем, ожидает не столько от этих мер, сколько от упрощения получения гражданства иностранными выпускниками российских вузов.

Таким образом расшифровывается первая половина вышеприведенного перечня из шести структурных реформ: меры поощрения инвестиционного спроса и «повышение эффективности рынка труда. далее там шло «развитие конкуренции». Под этим подразумевается, прежде всего, снижение доли государства в экономике с нынешних 47% ВВП (оценка взята МЭР у ЦСР и РАНХиГС) до 42% к 2024 году.

Возглавить подкомиссию должен будет сам Максим Орешкин.

Соглашаясь с крайней необходимостью предлагаемых мер, а также важностью их координации, руководитель группы аналитиков Центра аналитики и финансовых технологий Марк Гойхман отмечает, что экономический блок правительства, готовящий план структурных реформ, ограничен в своих возможностях, поскольку проблемы выходят шире и глубже. Среди таковых он называет, в первую очередь, законодательную и правоприменительную практику административного и судебного давления на бизнес.

Поэтому комплексность подхода должна быть на уровне выше, чем связка экономических ведомств: Минэко, Минфин, ЦБ, Минтруд, Минпромторг и другие. Более того, добавляет эксперт, комплексность выходит и за рамки правительства в целом. Эффективность решения задач может обеспечить только сбалансированное и целенаправленное, согласованное действие всех ветвей власти в указанных направлениях, а также поддержка и «обратная связь» снизу – от самих субъектов экономики – предприятий и населения.

Очень обнадеживает, говорит директор департамента стратегического маркетинга НАО «Евроэксперт» Евгения Шалихманова, что ключевой задачей новой структуры Минэкономразвития считает координацию государственной политики по управлению совокупным спросом. Управлять предложением в России уже немного научились, считает она — во многих секторах экономики программа импортозамещения принесла плоды, внутреннее производство выросло. Дальнейший рост лимитирован именно слабым спросом внутри страны, и экспортными ограничениями.

Действительно, это обнадеживает, как и все остальное. Правда и в том, что полномочия подкомиссии не вполне вяжутся с ее номинальными задачами, выходящими даже несколько за рамки полномочий правительства.

Насколько можно судить, министру экономического развития действительно не хватает координации с другими ведомствами. В этом плане даже такая, прямо говоря, малозначительная форма деятельности, как подкомиссия, но под влиятельным первым вице-премьером, способна, наверное, обеспечить если не экономический рост, то лучшую аппаратную позицию. Можно ли с нее влиять на структуру бюджетных расходов в «инвестиционную» сторону, и решать другие задачи, например, по приватизации? Ну, пока нужно дождаться, чтобы штаб структурных реформ вообще стал фактом структуры управления. Пока что мы не знаем, насколько обнадеживающим окажется ответ главы самой комиссии по обеспечению.