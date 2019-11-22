В России создали лекарство для лечения инсульта

Российские учёные создали лекарство для лечения ишемического инсульта. Этот уникальный препарат, который содержит очищенные клетки, используемые для испытания новой синтезированной молекулы полиаргинина, был разработан в Новосибирском институте цитологии и генетики, передаёт сайт телеканала «Звезда».

Лекарство уже успешно испытали на грызунах. При этом в ходе исследований было зафиксировано улучшение кровотока, предотвращение некроза тканей, также восстановление важнейших функций организма, которые дают сбой при инсульте.

Как заявили создатели этого препарата, его уникальность заключается в том, что он позволит доставлять активные молекулы в пораженные участки тканей без хирургического вмешательства. Таким образом, организму удастся полностью восстановится от инсульта, что является настоящим прорывом в лечении этого тяжёлого заболевания.