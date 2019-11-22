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В России создали лекарство для лечения инсульта

Москва, 22.11.2019

Российские учёные создали лекарство для лечения ишемического инсульта. Этот уникальный препарат, который содержит очищенные клетки, используемые для испытания новой синтезированной молекулы полиаргинина, был разработан в Новосибирском институте цитологии и генетики, передаёт сайт телеканала «Звезда». 

Лекарство уже успешно испытали на грызунах. При этом в ходе исследований было зафиксировано улучшение кровотока, предотвращение некроза тканей, также восстановление важнейших функций организма, которые дают сбой при инсульте.

Как заявили создатели этого препарата, его уникальность заключается в том, что он позволит доставлять активные молекулы в пораженные участки тканей без хирургического вмешательства. Таким образом, организму удастся полностью восстановится от инсульта, что является настоящим прорывом в лечении этого тяжёлого заболевания.

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