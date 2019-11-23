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Джонсон отверг предположение о том, что РФ пыталась повлиять на Brexit

Москва, 23.11.2019

Борис Джонсон – глава британского правительства – категорически отверг предположения о том, что Москва якобы пыталась повлиять на результаты референдума о выходе Великобритании из Евросоюза. 

В ходе дебатов политик заявил, что никаких доказательств вмешательства РФ в голосование по Brexit нет, передаёт Sky News.

При этом, он подчеркнул, что версия о том, что кто-то якобы мог повлиять на решение миллионов британских граждан, сравнима с теорией о бермудском треугольнике.

«Это просто невероятно и невозможно! Никто и никак не мог влиять на выбор наших граждан»,  – резюмировал Джонсон.

 

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