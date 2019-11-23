Курс доллара: аналитики рассказали, что будет с рублем на следующей неделе

Российский рубль завершил в целом нестабильную для себя неделю почти на тех же позициях, что и прошлую пятницу. Так, 22 ноября на вечерних торгах Московской биржи курс доллара составил 63,8 руб., курс евро – 70,38 руб. Таким образом, ровно за 7 дней доллар подорожал всего на 5 коп., а евро просел на 8 коп.

Как считают эксперты, рынки все последние дни замерли в ожидании новостей относительно перспектив торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином. При этом всю неделю валютные площадки бросало, то в жар, то в холод.Об этом, в частности, говорит Елизавета Наумова из Альфа-банка, которая напомнила, что сначала на рынках была паника из-за сообщений, что заключение сделки, вероятно, будет перенесено на следующий год. Вечером в четверг настроения трейдеров изменились, так как стало известно, что Вашингтон может отложить повышение пошлин на товары из Поднебесной, которые должны вступить в силу 15 декабря.

По данным издания South China Morning Post, которое ссылается на свой источник в Белом доме, это (отмена введения пошлин) произойдёт даже в том случае, если не удастся утвердить условия первого этапа сделки по торговле до 15 декабря, так как в этом заинтересованы, как в Вашингтоне, так и в Пекине.

Однако, как подчеркнула эксперт, до сих пор никаких официальных решений нет.

«А есть лишь заявления председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа, которые вчера оба подтвердили намерение заключить сделку. Но это лишь намерения. При этом в целом до сих пор остаётся неясным, будут ли всё-таки отменены пошлины объёмом 250 млрд. Если нет – то это серьёзный шаг в сторону эскалации конфликта, так как в основном в список входят товары конечного потребления», – подчеркнула Наумова.

Что касается непосредственно рубля, то в ближайшие дни, по её мнению, поддержку ему окажет налоговый период, при этом участники рынка будут ждать встречу ОПЕК 5-6 декабря и заседание российского регулятора, назначенного на 13 декабря.

В свою очередь Андрей Кадулин из банка «Санкт-Петербург» считает, что как раз из-за налогового периода рубль на следующей неделе немного ослабнет

«В понедельник в России уплачиваются основные налоги. Поэтому, в первой половине дня, а может даже до вечера понедельника нацвалюта действительно будет немного расти к доллару и евро. Затем же поддержка рубля со стороны этого фактора снизится. Так что в долгосрочной перспективе мы не ожидаем существенного укрепления рубля с нынешних уровней», – резюмировал аналитик.