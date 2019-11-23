Прогноз погоды: ливни, град и ураганы – синоптики рассказали об ужасной весне-2020

Не успела ещё закончится осень и официально вступить в свои права зима, а синоптики уже подготовили первые долгосрочные погоды на весну-2020.

При этом описать в общих чертах погоду весной на всей огромной территории России невозможно. Климатические пояса – от арктического до субтропического – имеют свои нормы температур и осадков. Но почти везде в РФ начало весны – не самое лучшее время для активных прогулок и занятий спортом на свежем воздухе. Слякотная погода обычно продолжается до середины апреля, а в сельской местности из-за быстрого таяния снега ежегодно разливаются реки. К маю воздух местами прогревается до 15-25, но часто идут ливни, сопровождаемые грозами и сильными порывами ветра.

По мнению метеорологов, в период с марта по май на Русской равнине ожидаются многочисленные климатические катаклизмы, в том числе проливные дожди, град и ураганы. Кроме того, климатическая весна, предположительно, придёт на большую часть страны, как минимум с двухнедельным опозданием.

Погода весной-2020 в Сибири

По прогнозу синоптиков, весна-2020 практически на всей территории Сибири традиционно будет короткой, а на севере – даже стремительной. В марте в Сибири будет лежать снег, а сильные ветра создадут ощущение зимних морозов при относительно нормальных показателях температуры воздуха. Как предупреждают синоптики, этой весной будет холодно даже в западной части Сибири, где климат более мягкий

Так, в Томской, Омской, Новосибирской и Кемеровской областях, в Алтайском крае и Республике Хакасия весь март будет держаться минусовая температура, причём как ночью, так и днём. Согласно предварительному прогнозу синоптиков, средняя температура в первом календарном месяце весны-2020 в этих регионах составит минус 7-8. В первой середине месяца ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду. В апреле температурный фон поднимется до плюс 2-7. Зато прогнозируются проливные дожди, которые могу привести к таким опасным чрезвычайных ситуациям, как выход рек из берегов и затоплению прибрежных населённых пунктов.

В мае температура воздуха повысится до плюс 14-18. Вновь ожидаются сильные дожди, грозы, возможны ураганы. При этом ночью не исключается вероятность понижение температуры до нуля градусов.

Но самые суровые условия предстоящей весной ожидаются на северных территориях Красноярского края, включая Долгано-Ненецкий и Эвенкийский районы. Здесь в марте климатические условия будут очень суровыми – по прогнозу синоптиков в ночное время суток ударят 20-градусные морозы; в апреле ожидается минус 10-15. Очень холодно будет и в мае, когда даже днём столбики термометров выше минус 2 не поднимутся.

Погода в Крыму. Прогноз синоптиков на весну-2020

Согласно долгосрочному прогнозу синоптиков, весна-2020 в Крыму будет также ужасной – пасмурной, холодной, дождливой и ветреной. Несмотря на то, что обычно на всей территории полуострова в марте воздух прогревается до плюс 10 и даже выше, на сей раз в первом месяце календарной весны термометры покажут всего от нуля до плюс 2-4. При этом прогнозируются мощные и затяжные осадки, а также шторм на море. В апреле осадков станет меньше, но ливни, которые ожидаются в первой декаде месяца могут, сопровождаться мощными раскатами грома и усилением ветра до 20-25 метров в секунду.

В мае погодная обстановка почти на всей территории Крыма стабилизируется, а воздух в дневные часы будет прогреваться до плюс 20. Но настроение местным жителям и туристам могут испортить всё те же ливни и шторм на море. Поэтому тем, кто уже сейчас планирует провести вой отпуск на курортах полуострова в мае, надо быть готовым к самым разнообразным климатическим катаклизмам.

Прогноз погоды на весну-2020 в СПб

Ужасной предстоящая весна ожидается и в Санкт-Петербурге. В марте, по прогнозу синоптиков, здесь ещё будет царить зимний холод со шквалистыми ветрами до 18-19 метров в секунду и снегопадами, которые в 20-числах марта сменятся ледяными дождями. При этом климатическую обстановку будут формировать холодные воздушные массы, которые могут прийти сюда, как из Скандинавии, так и с Арктики.

В начале апреля в СПб станет теплее – воздух в дневные часы прогреется до плюс 4-5, но почти весь месяц будут идти проливные дожди, которые могут сопровождаться даже ураганами. К середине апреля в городе на Неве столбики погодных градусников поднимутся до плюс 10, на небе появляется солнышко. Но в отдельные сутки возможно усиление ветра до 15-16 метров в секунду.

В мае, по прогнозу синоптиков, погода в Северной столице всё-таки станет более приятной, воздух в светлое время суток будет прогреваться до плюс 15-18. Но дожди и грозы, которые ожидаются в третьей декаде месяца испортят в целом неплохое впечатление от последнего месяца календарной весны-2020.

Погода весной-2020 в Москве. Точный прогноз синоптиков

По прогнозу синоптиков, климатическая весна-2020 в Москве начнётся в конце марта – начале апреля. При этом, примерно до начала третьей декады первого календарного месяца весны погода в столичном регионе будет очень нестабильной. В частности, метеорологи предупреждают о снежных ураганах с морозами, которые будут чередоваться с погожими солнечными днями и кратковременной оттепелью.

В апреле воздух в регионе начнёт прогреваться до плюс 10-14, но количество осадков увеличится, причём выпадать они будут не только в виде дождя, но в виде града. Также в некоторые сутки возможно усиление ветра с порывами до 20-22 метров в секунду. В первой половине мая в Москву придёт мощный циклон, который принёс с собой сильные осадки высокой интенсивности.

При этом, по прогнозу синоптиков, произойдёт столкновение тёплых и холодный воздушных масс, что приведёт к возникновению таких опасных климатических явлений, как гроза, молния и ураганный ветер. Но, как напоминают метеорологи, это всего лишь долгосрочный прогноз, который в дальнейшем будет регулярно корректироваться и дополняться.