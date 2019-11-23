«Роснефть» отмечена премией на пути в мировой первый квартиль по снижению выбросов парниковых газов

«Роснефть» стала лауреатом ежегодной премии «Коммерсантъ Инициативы» в номинации «Экология», сообщило Управление информационной политики ПАО «НК «Роснефть».

Награда получена за реализацию масштабного проекта по сокращению уровня сжигания попутного нефтяного газа (ПНГ). Он позволит сократить выбросы парниковых газов на 8 млн тонн до 2022 года. Программа реализуется во всех регионах присутствия нефтяной компании. По итогам 2018 года «Роснефть» снизила выбросы парниковых газов в нефтепереработке на 11% по сравнению с показателем 2017 года, выбросы метана – на 46%.

В развитие комплексного проекта по утилизации ПНГ «Роснефть», как сообщается, инвестировала более 125 млрд рублей (свыше 2 млрд долларов). Это стало наиболее крупным проектом за 5 лет, в течение которых «зеленые инвестиции» нефтяной компании в целом превысили 240 млрд руб., На следующие пять лет она запланировала еще 300 млрд руб. инвестиций.

В 2018 году« Роснефть» завершила строительство нескольких десятков объектов по использованию ПНГ, включая объекты системы закачки газа в пласт, энергогенерации, подготовки и использования газа, а также газотранспортной инфраструктуры. Для новых месторождений соответствующие мероприятия предусматриваются на стадии проектирования.

В рамках реализации 17 целей ООН в области устойчивого развития «Роснефть» планомерно повышает энергетическую эффективность по всем направлениям деятельности, сообщает компания. В июне 2019 года она присоединилась к инициативе ведущих международных нефтегазовых компаний по снижению выбросов метана. Стратегия «Роснефть 2022», ставит целью выход на лидирующие позиции по экологичности бизнеса, что должно выразиться в попадании в первый квартиль международных компаний по удельным выбросам парниковых газов.

В 2018 году «Роснефть» стала лауреатом премии «Коммерсантъ Инициативы» в номинации «Культура». Компания была отмечена наградой за содействие в подготовке выставки «Шедевры живописи и гравюры эпохи Эдо», которая проводилась в Пушкинском музее.