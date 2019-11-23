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Россия приняла решение по Курилам

Москва, 23.11.2019

Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что Япония должна признать суверенитет нашей страны над Курильскими островами. По его словам, это станет основой для заключения мирного договора.

Так министр иностранных дел РФ отреагировал на слова генерального секретаря японского правительства Ёсихидэ Суги, который сказала, что Токио продолжит переговоры с Москвой о мирном договоре, но при условии, что сначала должно быть принято решение о территориальной проблеме, передаёт ТАСС.

«Наш президент и глава Кабмина Японии договорились действовать на основе декларации от 1956 года. А там всё чётко прописано. Сначала мы признаём территориальную целостность и суверенитет РФ над всеми нашими территориями, в том числе и над Курилами, а уже потом, возможно, будем обсуждаться всё остальное, в том числе и заключение мирного договора», — резюмировал Лавров.

Ранее сообщалось, что Россия передала Японии перечень озабоченностей по вопросу национальной безопасности в связи с военно-политическим альянсом Токио и Вашингтона.

Об этом заявил журналистам глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. По его словам, данный вопрос будет обсуждаться на встрече с японским коллегой Тосимицу Мотэги, который в конце декабря прибудет в Москву с официальным визитом.

При этом Лавров отметил, что в отношениях с Японией США не стесняется открыто подтверждать, что главной угрозой для себя считает РФ и КНР. Поэтому Вашингтон, исходя из этих выводов строит свои военные альянсы с Японией, а также с Австралией и Южной Кореей, исходя из этих вызовов.

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