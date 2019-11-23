Россия выразила Японии озабоченность из-за военного союза Токио и Вашингтона

Россия передала Японии перечень озабоченностей по вопросу национальной безопасности в связи с военно-политическим альянсом Токио и Вашингтона.

Об этом заявил журналистам глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. По его словам, данный вопрос будет обсуждаться на встрече с японским коллегой Тосимицу Мотэги, который в конце декабря прибудет в Москву с официальным визитом, передаёт РИА Новости.

При этом Лавров отметил, что в отношениях с Японией США не стесняется открыто подтверждать, что главной угрозой для себя считает РФ и КНР. Поэтому Вашингтон, исходя из этих выводов строит свои военные альянсы с Японией, а также с Австралией и Южной Кореей, исходя из этих вызовов.

Глава МИД РФ также подчеркнул, что военное сотрудничество США и Японии остаётся очень серьёзной проблемой для развития плодотворных российско-японский отношений.

«Наши коллеги из Японии пообещали отреагировать на озвученные нами озабоченности. Будем ждать их ответа и продолжим дискуссию», – резюмировал Лавров.