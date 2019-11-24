Блумберг собирается помешать Трампу переизбраться на пост президента

Майкл Блумберг – экс-мэр Нью-Йорка – сделает всё, что в его силах, чтобы не позволить действующему президенту США Дональду Трампу переизбраться на второй срок. Об этом в интервью агентству Associated Press заявил его главный советник Говард Вольфсон.

По его словам, Блумберг сейчас размышляет над тем, выдвинуть ли ему свою кандидатуру на пост главы Белого дома от Демократической партии. При этом Вольфсон пояснил, что магнат не будет принимать политических пожертвований и откажется от президентской зарплаты, если выиграет выборы.

Его советник также подчеркнул, что благодаря своему финансовому положению Блумберг полностью независимый политик и будет выражать волю только американского народа.

Ранее Трамп, в ходе брифинга для представителей СМИ заявил, что не опасается конкуренции со стороны Блумберга, так как «его время пришло и ушло».