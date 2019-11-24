Прогноз погоды на 7 дней: ледяной дождь, туманы и температурные качели

Последняя неделя календарной осени будет такой же нестабильной, каким выдался и весь ноябрь. По прогнозу синоптиков, жителей российских регионов ожидают такие неприятные природные явления, как ледяной дождь, туманы и температурные качели

Погода на неделю в Приморье

Так, очень нестабильная погода в предстоящие 7 дней прогнозируется в Приморье. Например, ещё вчера во Владивостоке было плюс 9-10, сегодня – уже похолодало до нуля градусов и выпал снег. В ночь на понедельник, 25 ноября столбики термометров обрушатся к отметке в минус 10. Днём завтра также будет холодно – минус 5-7. Во вторник и среду почти на всей территории Приморского края дневной температурный фон составит минус 1-3. Но уже в четверг, 28 ноября в светлое время суток вновь существенно похолодает – погодные градусники покажут минус 7-9. На этом температурные качели не закончатся – к выходным в том же Владивостоке потеплеет до плюс 2-3 и пойдёт дождь.

Прогноз погоды на 7 дней на Урале

На Урале погодная обстановка на этой неделе будет более спокойная. Хотя некоторые температурные перепады ожидаются и здесь. Например, в Челябинской области в понедельник и во вторник метеорологи прогнозируют минус 5-6 и небольшой снег. В среду, четверг и пятницу – потеплеет до нуля градусов, осадков не ожидается. К выходным снова немного подморозит до минус 1-3 и выпадет небольшой снег.

Аналогичная погода в ближайшие 7 дней будет в Свердловской области. Здесь пик похолодания придётся на вторник, когда столбики термометров опустятся до минус 7-8. К выходным здесь будет около нуля градусов. Но сильный ветер, порывы которого местами будут достигать 15-17 метров в секунду, создаст ощущение очень морозной погоды.

Погода на неделю в Сибири

А вот в Сибири, по прогнозу синоптиков, на предстоящей неделе будет морозно. Так, в Красноярском крае в ночь на понедельник воздух остынет до минус 22-25. В Новосибирской области также мощное похолодание также придётся на предстоящую ночь – по прогнозу синоптиков, столбики термометров опустятся до минус 15.

Похожая климатическая ситуация прогнозируется в Кемеровской области – здесь в понедельник и во вторник будет минус 15-17, в ночные часы до минус 20. К выходным ожидаются сильные снегопады и небольшое повышение температурного фона до 8-10 градусов ниже нуля.

Погода на 7 дней в Москве. Точный прогноз синоптиков

В Москве, по прогнозу синоптиков, в начале предстоящей недели будет ещё холодно – в ночные часы метеорологи обещают минус 8-10, днём – минус 2-4. В среду небо плотно затянут облака, в некоторых районах ожидается небольшой снег. Уже ближе к вечеру станет значительно комфортнее, а в ночь на четверг ожидается около нуля градусов. В четверг, по прогнозу синоптиков, в столичный регион вторгнется тёплый атмосферный фронт, который принесёт с собой черноморский воздух.

Как поясняют метеорологи, это будет влажный, насыщенный паром и черноморским теплом воздух. Он спровоцирует очаговые осадки сначала в виде снега, а ближе к вечеру и в виде ледяного дождя, который, предположительно, накроет всю столицу. Это опасное природное явление, которое будет происходит на фоне слабых морозов (до минус 1), приведёт к гололедице на дорогах и высокой вероятности обрыва ЛЭП.

В середине недели начнёт понижаться и атмосферное давление – уже к выходным оно вернётся к своим нормальным для Москвы отметкам 748–750 мм рт. ст. В субботу и воскресенье в столице станет ещё теплее – плюс 1-2, однако это приведёт к ещё одному неприятному явлению – город окутает густой туман, что создаст проблемы с авиасообщением и вызовет сложную обстановку на дорогах.