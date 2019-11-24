США анонсировали санкции против газопровода «Северный поток-2»

Американский конгресс планирует включить санкции против газопровода «Северный поток-2» в оборонный бюджет страны на 2020 год.

По словам главы сенатского комитета по иностранным делам Джима Риша, ограничительные меры необходимо вводить как можно скорее, так как большая часть газопровода уже построена и окно возможностей для его остановки сужается, пишет Defense News.

При этом он пояснил, что что включение санкций против «Северного потока-2» в американский оборонный бюджет вынудит занятые на проекте европейские фирмы отказаться от работы над ним.

«Если они этого не сделают, то для этих компаний будут применены санкции и это очень дорого им обойдётся», - резюмировал глава сенатского комитета по иностранным делам.