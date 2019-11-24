В Совфеде ответили на планы США заблокировать «Северный поток-2»

В верхней палате российского парламента прокомментировали заявление конгресса США о планах включить санкции против газопровода «Северный поток-2» в американский оборонный бюджет на 2020 год.

Как заявил в интервью РБК сенатор Андрей Климов, Вашингтон, атакуя «Северный поток-2», пытается ослабить не только РФ, но и ЕС как экономического конкурента. По его мнению, в европейских государствах уже начали понимать, что новые санкции направлены вовсе не против Москвы, а против континента в целом.

В свою очередь сенатор Владимир Джабаров также считает очередные угрозы со стороны США элементом недобросовестной конкуренции. При этом он пояснил, что никакого отношения к вопросам безопасности США и их оборонной мощности российский газопровод не имеет.

«Просто Вашингтон стремиться к тому, чтобы навязать свой сжиженный газ, который значительно дороже и хуже по качеству российского», – резюмировал Джабаров, добавив, что не сомневается, что европейские компании смогут обойти американские ограничения.

Ранее сообщалось, что конгресс США планирует включить санкции против газопровода «Северный поток-2» в оборонный бюджет страны на 2020 год. По словам главы сенатского комитета по иностранным делам Джима Риша, ограничительные меры необходимо вводить как можно скорее, так как большая часть газопровода уже построена и окно возможностей для его остановки сужается.

При этом он пояснил, что что включение санкций против «Северного потока-2» в американский оборонный бюджет вынудит занятые на проекте европейские компании отказаться от работы над ним.