Врач-диетолог рассказала, что категорически нельзя есть на завтрак

Известный врач-диетолог из Австралии Сьюзи Барелл рассказала, какие продукты ни в коем случае нельзя употреблять на завтрак. По её словам, самым вредным продуктом является пита, так эта лепёшка содержат около 80 граммов углеводов и повышают уровень глюкозы в крови.

«Это самое худшее, что можно съесть на завтрак», – цитирует специалисты 7news

Кроме того, как считает Сьюзи, очень вредно кушать утром сладкие хрустящие хлопья, так как в них почти нет пищевых волокон, поэтому они не могут насытить человека надолго. При этом сладкие хлопья также могут вызвать повышение сахара в крови.

В качестве полезного сытного завтрака диетолог посоветовала хлопья без сахара, к которым надо добавить греческий йогурт с небольшим количеством мёда и ягод.

Помимо этого, отличным и полезным завтраком, по мнению диетолога являются тосты с яичницей, овощами и свиным беконом. Врач пояснила, что несмотря на то, что в некоторых странах к свиному бекону относятся с предубеждением и считают его вредным, на самом деле это полезный сытный продукт, который повышает в организме человека холестерин липопротеидов высокой плотности (полезный холестерин).

Но так, как в беконе содержится жир, лучше всего на завтрак его съедать с цельнозерновым хлебом.