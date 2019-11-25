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Врач дал рекомендации, как вести себя при резких перепадах давления

Москва, 25.11.2019
  • Врач дал рекомендации, как вести себя при резких перепадах давления

Валерий Шарифулин/ТАСС

Рустем Гайфутдинов – российский врач-невролог – рассказал, как пережить резкие скачки атмосферного давления. При этом, по его мнению, не все чувствительны к таким перепадам. Но есть большая группа метеозависимых людей, которые остро на себе чувствуют даже малейшие изменения в показателях барометра.  

«Речь идёт, прежде всего о пожилых людях, – подчеркнул специалист. - Старики чувствуют это очень сильно, у них начинает прыгать артериальное давление, немеют суставы. Также у многих людей может произойти обострение хронических заболеваний».

Таким гражданам Гайфутдинов советует при перепадах атмосферного давления вести более спокойный режим жизни и ни в коем случае не забывать про лекарственные препараты, назначенные врачом.

«Важно здесь соблюдать несколько простых правил: если врач прописал лекарства, то надо их принимать заблаговременно; нельзя перегружать организм дополнительными нагрузками; в периоды скачков атмосферного давления лучше уезжать в долгие поездки и желательно соблюдать режим сна», - резюмировал врач.

Ранее сообщалось, что согласно прогнозу Гидрометцентра, в середине начавшейся недели атмосферное давление, которое последние дни находилось на аномально высоких значениях, вернётся к своим среднеклиматическим показателям – 748 мм ртутного столба, после чего стремительно устремится вниз. Так, в пятницу 29 ноября на территории московского региона оно рухнет к 732-730 мм рт. ст., что сразу на 16-18 единиц ниже нормы. Как пояснили специалисты, в метеорологии это называется атмосферной впадиной, которая может опасна для метеозависимых людей.

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