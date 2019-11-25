Помощники Джулиани пытались уволить главу «Нафтогаза Украины»

Председатель газового дивизиона «Нафтогаза Украины» Андрей Фаворов заявил, что близкие к адвокату президента США Дональда Трампа Рудольфу Джулиани бизнесмены Лев Парнас и Игорь Фруман предлагали ему поставлять американский сжижений газ на Украину. По словам Фаворова, в обмен на продвижение их коммерческих интересов Парнас и Фруман обещали добиться отставки действующего главы «Нафтогаза Украины» Андрея Коболева и назначить его на эту должность. «Я, конечно, сразу отклонил это предложение. Впервые в моем опыте два частных игрока предлагали или обсуждали вопросы, которые должны быть частью внешней политики США», — заявил Фаворов.

Андрей Фаворов на прошлой неделе встретился с федеральными прокурорами в Нью-Йорке в рамках расследования против Фрумана, Парнаса и Джулиани.