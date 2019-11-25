Экс-депутат Рады рассказал, что его поразило в Крыму

Экс-депутат украинской Рады Василий Волга заявил, что украинцы не могут даже вообразить масштабы и скорость развития инфраструктуры Крымского полуострова, пишет газета «Известия». Видео выступления экс-депутата публикует YouTube-канал TopInform. Волга сравнил перемены на полуострове с масштабным строительством времен СССР. Он также отметил, что «Крым в скором времени превратится в жемчужину, он уже превращается в жемчужину».

За прошедшие пять лет, которые полуостров находится в составе РФ, в регионе появились новые электростанции, что позволило не только полностью обеспечить жителей Крыма электроэнергией, но и стать поставщиком электричества в континентальную Россию.

На прошлой неделе парламентарий Крыма Юрий Гемпель заявил, что вернуть Крым под юрисдикцию Украины невозможно, а все подобные планы являются «напрасной тратой времени и сил».

Напомним, Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года по итогам плебисцита, на котором более 98% участников высказались за подобный шаг. Результаты голосования не признают ряд западных стран, а также Украина, которая считает полуостров «временно оккупированной территорией». Москва неоднократно обращала внимание на несостоятельность подобной теории, поскольку голосование на полуострове в марте 2014 года прошло по всем нормам международного права.