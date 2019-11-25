Bloomberg: «Сила Сибири» существенно изменит расклад сил на мировых газовых рынках

Россия разворачивает энергетический бизнес на восток, чтобы снизить зависимость от европейского газового рынка. Ненасытный энергетический аппетит Китая пришелся очень кстати на фоне не самых лучших отношений России и Европы, пишет Bloomberg.

Речь идет о газопроводе «Сила Сибири» длиной 2980 километров, который свяжет новые газовые месторождения Ковыктинское и Чаяндинское с Благовещенском, находящимся на российско-китайской границе. Из Благовещенска российский газ пойдет уже по китайскому газопроводу длиной 3370 км в Шанхай. Оператором российской части газопровода является Газпром, подписавший в 2014 году с China National Petroleum Corp. 30-летний контракт на поставку 38 млрд м³ газа ежегодно на рекордную сумму 400 млрд долларов.

Газ начали закачивать в газопровод в октябре. Официальный запуск «Силы Сибири» намечен на начало декабря. Ожидается, что на церемонии открытия будут присутствовать президенты двух стран: Владимир Путин и Си Цзиньпин. Газпром планирует на первом этапе поставлять 10 млн м³ газа в день. Проектной мощности ожидается достигнуть к 2025 году. Не исключено, что Газпром продлит «Силу Сибири» на запад, чтобы подключить его и к западным газовым сетям и рынкам.

«Сила Сибири» существенно изменит расклад сил на мировых газовых рынках, считает Bloomberg. Он даст Москве новые козыри и послужит неплохой защитой от ухудшающихся отношений с Европой. До введения его в строй львиная доля российского газа идет на запад через Украину. Киев энергично пользуется ролью транзитёра и пытается диктовать свои цены при помощи шантажа. Газпрому дважды уже приходилось из-за трений с Украиной перекрывать задвижку. К тому же, у России на востоке, откуда гораздо ближе до Китая, чем до Европы, огромные запасы газа.

«Сила Сибири» позволит России увереннее чувствовать себя на «энергетических» переговорах с европейскими странами. Почти одновременно с «Силой Сибири» Газпром совсем скоро пустит газ по второй очереди газопровода «Северный поток», который позволит полностью отказаться от транзитных услуг Украины в случае дальнейшего ухудшения отношений с Киевом.

Цена газа, поставляемого Китаю по «Силе Сибири», будет рассчитываться примерно по той же методике, что и для европейских покупателей. Базовая цена – ок. 360 долларов за тысячу кубометров. В Пекине утверждают, что по стоимости российский газ, поступающий по «Силе Сибири», будет вполне конкурентоспособен с газом из Центральной Азии.

Китай – крупнейший в мире импортер энергоресурсов. Российский газ выгоден для Пекина, потому что он дешевле сжиженного газа, доставляемого по морю.

Москва и Пекин, как известно, уже обсуждают строительство второй очереди «Силы Сибири», которая будет обслуживать промышленные районы на восточном побережье Поднебесной.

Китай также получает газ по Центральноазиатско-Китайскому газопроводу через Узбекистан и Казахстан в основном из Туркменистана. Громадный аппетит китайской экономики на энергоносители, надеются в Москве, позволит существенно развить и производство сжиженного газа Газпромом и Новатэком.

Об импортных возможностях КНР красноречивее любых слов говорят цифры: только за два последних года потребление газа в Китае, по данным Международного Энергетического Агентства (IEA) выросло на 33%. В основном этот рост объясняется постепенным переходом как китайской промышленности, так и населения с угля на газ.

Импорт газа постоянно растет, в прошлом году его доля увеличилась до 43%. Примерно, 40% импортируемого газа поступает из Центральной Азии. Остальная часть – поставки сжиженного газа, главным образом, из Австралии, Катара, Малайзии и Индонезии.