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Bloomberg: «Сила Сибири» существенно изменит расклад сил на мировых газовых рынках

Москва, 25.11.2019
#Газопроводы
  • Bloomberg: «Сила Сибири» существенно изменит расклад сил на мировых газовых рынках

Шарифулин Валерий/ITAR-TASS

Россия разворачивает энергетический бизнес на восток, чтобы снизить зависимость от европейского газового рынка. Ненасытный энергетический аппетит Китая пришелся очень кстати на фоне не самых лучших отношений России и Европы, пишет Bloomberg.

Речь идет о газопроводе «Сила Сибири» длиной 2980 километров, который свяжет новые газовые месторождения Ковыктинское и Чаяндинское с Благовещенском, находящимся на российско-китайской границе. Из Благовещенска российский газ пойдет уже по китайскому газопроводу длиной 3370 км в Шанхай. Оператором российской части газопровода является Газпром, подписавший в 2014 году с China National Petroleum Corp. 30-летний контракт на поставку 38 млрд м³ газа ежегодно на рекордную сумму 400 млрд долларов.

Газ начали закачивать в газопровод в октябре. Официальный запуск «Силы Сибири» намечен на начало декабря. Ожидается, что на церемонии открытия будут присутствовать президенты двух стран: Владимир Путин и Си Цзиньпин. Газпром планирует на первом этапе поставлять 10 млн м³ газа в день. Проектной мощности ожидается достигнуть к 2025 году. Не исключено, что Газпром продлит «Силу Сибири» на запад, чтобы подключить его и к западным газовым сетям и рынкам.

«Сила Сибири» существенно изменит расклад сил на мировых газовых рынках, считает Bloomberg. Он даст Москве новые козыри и послужит неплохой защитой от ухудшающихся отношений с Европой. До введения его в строй львиная доля российского газа идет на запад через Украину. Киев энергично пользуется ролью транзитёра и пытается диктовать свои цены при помощи шантажа. Газпрому дважды уже приходилось из-за трений с Украиной перекрывать задвижку. К тому же, у России на востоке, откуда гораздо ближе до Китая, чем до Европы, огромные запасы газа.

«Сила Сибири» позволит России увереннее чувствовать себя на «энергетических» переговорах с европейскими странами. Почти одновременно с «Силой Сибири» Газпром совсем скоро пустит газ по второй очереди газопровода «Северный поток», который позволит полностью отказаться от транзитных услуг Украины в случае дальнейшего ухудшения отношений с Киевом.

Цена газа, поставляемого Китаю по «Силе Сибири», будет рассчитываться примерно по той же методике, что и для европейских покупателей. Базовая цена – ок. 360 долларов за тысячу кубометров. В Пекине утверждают, что по стоимости российский газ, поступающий по «Силе Сибири», будет вполне конкурентоспособен с газом из Центральной Азии.

Китай – крупнейший в мире импортер энергоресурсов. Российский газ выгоден для Пекина, потому что он дешевле сжиженного газа, доставляемого по морю.

Москва и Пекин, как известно, уже обсуждают строительство второй очереди «Силы Сибири», которая будет обслуживать промышленные районы на восточном побережье Поднебесной.

Китай также получает газ по Центральноазиатско-Китайскому газопроводу через Узбекистан и Казахстан в основном из Туркменистана. Громадный аппетит китайской экономики на энергоносители, надеются в Москве, позволит существенно развить и производство сжиженного газа Газпромом и Новатэком.

Об импортных возможностях КНР красноречивее любых слов говорят цифры: только за два последних года потребление газа в Китае, по данным Международного Энергетического Агентства (IEA) выросло на 33%. В основном этот рост объясняется постепенным переходом как китайской промышленности, так и населения с угля на газ.

Импорт газа постоянно растет, в прошлом году его доля увеличилась до 43%. Примерно, 40% импортируемого газа поступает из Центральной Азии. Остальная часть – поставки сжиженного газа, главным образом, из Австралии, Катара, Малайзии и Индонезии.

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