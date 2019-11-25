Рублю обещана стабильность

Как заявил глава ВТБ Андрей Костин, стабильность российской валюты в перспективе сохраняется, в связи с чем он рекомендует хранить сбережения в рублях. Более того, заявил банкир в эфире программы «Большая игра» на Первом канале, независимо от санкций, цен на нефть рубль в последнее время даже несколько укрепился.

«Я за рубль всегда, сейчас точно абсолютно… Все равно ставки выше по рублю… Пишут, что немного качнется к концу года… Все равно сегодня в перспективе рубль достаточно стабилен, я бы хранил в рубли, вкладывал в рубли. Российские облигации позволяют сегодня иметь достаточную доходность на это», — отметил глава ВТБ.

Действительно, соглашается эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Игорь Галактионов, для локальных инвесторов российский рубль выглядит наиболее привлекательной валютой для хранения сбережений. Сокращающаяся инфляция, которая по итогам года ожидается в диапазоне 3,2-3,7%, дает возможность зафиксировать высокие реальные процентные ставки.

Чистый внешний долг РФ является отрицательным — по данным ЦБ внешний долг РФ на 1 октября 2019 г. составил 471,6 млрд долларов при размере золотовалютных резервов около \532,9 млрд долларов. Бюджет страны второй год подряд может быть исполнен с профицитом: по итогам 2018 года профицит составил 2,7% ВВП, в текущем 2019 году прогнозы предполагают превышение доходов над расходами в 1,4% ВВП. Цены на нефть в 2020 году останутся стабильны за счет поддержки в виде механизма регулирования рынка ОПЕК+, считает аналитик.

Учитывая вышеперечисленные факторы, можно предположить высокий уровень стабильности российской валюты в 2020 году, говорит Игорь Галактионов. Небольшое ослабление может наблюдаться после | квартала 2020 г, когда будет пройден минимум по инфляции и интерес иностранных инвесторов к российским активам может снизится. Средний курс валютной пары USD/RUB в 2020 г. может составить 64-65,5 руб. за доллар.

Прогнозы – дело неблагодарное, особенно если они касаются валютных курсов и особенно в нынешние времена, когда мир стал еще более динамичен и взаимосвязан, говорит, в свою очередь, руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган. Спустя пять с половиной лет реализации Банком России политики таргетирования инфляции в России действительно достигнута финансовая и целевая стабильность, о чем говорит опустившийся до минимумов за пять лет показатель вмененной волатильности курса доллар/рубль, который характеризует колебания на горизонте следующих трех месяцев.

Благодаря политике ЦБ экономика гибко отреагировала на введение санкций и обвал нефтяных цен, что позволяет настраиваться на позитивный лад с прицелом на будущее, где событий подобного рода едва ли предвидятся. Но это отнюдь не является страховкой того, что рубль может не ослабнуть к ведущим валютам. Только лишь некой, причем очень сильной гарантией, что это не произойдет одномоментно, как бывало не раз в новейшей российской истории.

Важно понимать, указывает эксперт, что сбережения в рублях, если они не будут инвестированы в депозит или в финансовые инструменты, не принесут пользу, так как их из-за инфляции уменьшится их покупательная способность. В России ставки по депозитам выше инфляции (благодаря политике Банка России), чем могут похвастаться далеко не многие страны, где гражданам приходится идти на больший риск, чтобы сохранить ценность своих сбережений. Куда большие возможности предоставляет рынок облигаций, где с умеренным риском можно получить дополнительные 1-2%. Фондовый рынок дает примерно ту же доходность в 7% в год в дивидендах в среднем, но с риском снижения стоимости акций на определенном этапе, хотя этот выдался урожайным – индекс Мосбиржи с начала года вырос на 25%.

Тем не менее в мировой экономике выглядит все далеко не безоблачно, отмечает Михаил Коган. Фаза роста после кризиса длится уже 11 лет, а торговые войны, развязанные президентом США Трампом, наряду с другими событиями, наподобие Brexit, повышают риски завершения «тучных времен». Российский финансовый рынок, который сейчас купается в западных деньгах, на определенном этапе может потерять свою привлекательность в глазах иностранных инвесторов, что вместе с потенциальным ухудшением ситуации на нефтяном рынке может стать причиной ослабления рубля, в результате которого сравнительное преимущество сбережений в рублях уже не будет выглядеть таковым.

Так уже сейчас очевидно, что потенциал дальнейшего укрепления рубля ограничен, а в декабре и в первом квартале рубль, вероятно, ослабнет до 65 рублей против доллара. На конец года приходится пик платежей по внешнему долгу, правительство ускорить исполнение расходной части бюджета, на этот период выпадает сезонное ухудшение текущего счета платежного баланса. Наконец после декабрьского заседания многие зарубежные инвесторы предпочтут найти иное применение своим капиталам, нежели удержание российских гособлигаций.

Поэтому в первом квартале, полагает Михаил Коган, возможно, будет и больше 65 за доллар, если к этому будет подталкивать ухудшение ситуации за рубежом. Однако можно ли будет из этого извлечь выгоду? Спекуляции – дело для искушенных. Ту же валюту нужно инвестировать в финансовые инструменты, которые также несут в себе риск. Нужны специальные знания и время, чтобы все отслеживать, поэтому для многих сбережения в рублях – единственный верный выход.