Глава ВТБ рассказал, в какой валюте лучше хранить сбережения

Глава ВТБ Андрей Костин посоветовал россиянам хранить имеющиеся сбережения в рублях. Рекомендация прозвучала в эфире программы «Большая игра» на Первом канале. Руководитель обратил внимание на стабильность российской валюты.

«Я за рубль всегда, сейчас — точно абсолютно», - сообщил Костин. Он отметил, что по рублю ставки выше.

Также глава ВТБ выразил уверенность, что по поводу стабильности российской валюты в будущем вопросов не возникает, благодаря тому, что российские облигации обеспечивают достаточную доходность.

Также Костин напомнил, что рубль укрепился, несмотря на санкции и относительно невысокие цены на нефть. Положительное влияние оказали и инвестиции в российские рублевые государственные ценные бумаги, несмотря на сокращение ставки ЦБ.

Ранее агентство РИА Новости сообщило, что россияне имеют сбережения в среднем 200 тысяч рублей на человека. В общей сложности в российских банках хранилось сбережений российских граждан на сумму 29,4 триллиона рублей, сообщается в отчете Центробанка.