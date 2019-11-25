Киев обвинил Москву в «ежедневных кибератаках»

Глава украинского Минобороны Андрей Загороднюк обвинил Россию в организации «ежедневных кибератак», пишет Газета.ру. Чиновник сообщил, что сегодня Украина сталкивается с многочисленными кибератаками каждый день, но «большая часть исходит от России». Новость прозвучала в ходе международного форума по безопасности в Канаде.

Загороднюк рассказал, что «если говорить об информационных технологиях, влияющих на данные и безопасность важных инфраструктурных объектов», то сегодня «Украина сталкивается с множеством кибератак ежедневно». По словам Загороднюка, «иногда можно вычислить», что данные атаки исходят от России. Также глава силового ведомства заявил, что Украина стала «полем битвы» в киберпространстве.

«Мы уже научились отражать такие атаки, но пространство постоянно развивается, побуждая нас действовать гораздо активнее», —сообщил Загороднюк.

Ранее, весной текущего года глава украинского МВД Арсен Аваков рассказал, что сотрудниками его ведомства были зафиксированы активные попытки повлиять на итоги второго тура президентских выборов в стране через интернет.