Вход/Регистрация Подписка

Киев обвинил Москву в «ежедневных кибератаках»

Москва, 25.11.2019

Глава украинского Минобороны Андрей Загороднюк обвинил Россию в организации «ежедневных кибератак», пишет Газета.ру. Чиновник сообщил, что сегодня Украина сталкивается с многочисленными кибератаками каждый день, но «большая часть исходит от России». Новость прозвучала в ходе международного форума по безопасности в Канаде.

Загороднюк рассказал, что «если говорить об информационных технологиях, влияющих на данные и безопасность важных инфраструктурных объектов», то сегодня «Украина сталкивается с множеством кибератак ежедневно». По словам Загороднюка, «иногда можно вычислить», что данные атаки исходят от России. Также глава силового ведомства заявил, что Украина стала «полем битвы» в киберпространстве.

«Мы уже научились отражать такие атаки, но пространство постоянно развивается, побуждая нас действовать гораздо активнее», —сообщил Загороднюк.

Ранее, весной текущего года глава украинского МВД Арсен Аваков рассказал, что сотрудниками его ведомства были зафиксированы активные попытки повлиять на итоги второго тура президентских выборов в стране через интернет.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    «Норникель»: впереди десять лет экологической ответственности

    Компания впервые представила беспрецедентную стратегию на десять лет, уделив в ней особое внимание экологии и устойчивому развитию

    Мы хотим быть доступными для наших покупателей

    «Камский кабель» запустил франшизу розничных магазинов кабельно-проводниковой и электротехнической продукции

    «Ни один банк не знает лучше нас, как работать с АПК»

    «На текущий момент АПК демонстрирует рентабельность по EBITDA двадцать процентов и выше — например, производство мяса бройлеров дает двадцать процентов, а в растениеводстве и свиноводстве производители получают около тридцати процентов», — говорит первый заместитель председателя правления Россельхозбанка (РСХБ) Ирина Жачкина
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Вопрос с поставками газа становится в Европе все острее
      Трубопровод Eugal, который продолжит «Северный поток — 2» по Европе, скорее всего будет введен в строй до окончания строительства самого «потока»
    2. Saudi Aramco оценили в 1,7 триллиона долларов
      IPO аравийской нефтяной компании Aramco выходит на финишную прямую.
    3. Саудиты решили не жадничать
      Но инвесторы в Saudi Aramco все равно рискуют
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама