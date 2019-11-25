Комитет WADA рекомендовал отстранить Россию от участия в соревнованиях на четыре года

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от участия во всех международных соревнованиях на четыре года.

Как пишет газета New York Times, если исполком WADA примет такое решение наши спортсмены смогут выступить на Олимпийских играх-2020 года в Токио под нейтральным флагом.

Ранее стало известно, что в ночь на 23 ноября комитет по соответствию WADA рекомендовал лишить статуса Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).

Напомним, РУСАДА вернуло себе статус соответствия осенью 2018 года. Тогда же были оговорены несколько условий для полного снятия санкций. Это передача базы данных WADA и передача допинг-проб на анализ. Кроме того, в базе не должно было быть никаких манипуляций. Но, как утверждают представители Всемирного антидопингового агентства, у них возник ряд вопросов, которые были переданы российской стороне.