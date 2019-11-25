Вход/Регистрация Подписка

Курс доллара пробил психологическую отметку

Москва, 25.11.2019
  • Курс доллара пробил психологическую отметку

Алексей Павлишак/ТАСС

Ближе к вечеру понедельника российский рубль ускорил негативную динамику с учётом аналогичного поведения сырьевых и развивающихся валют, а также завершения экспортерами остаточных продаж валютной выручки расчетами «сегодня» под уплату НДПИ.

Эти факторы позволили американскому доллару пробить психологическую отметку и уйти выше отметки 64,00 руб. Так по данным на 17:25 мск на торгах Московской биржи курс доллара составил 64,015 руб. К евро нацвалюта показывает минимальные изменения, торгуясь по 70,46, что отражает динамику евро на форексе.

При этом доллар США растёт сейчас против валют-мейджоров. Аналогичную восходящую динамику «американец» показывает также относительно сырьевых и развивающихся валют, ушедших уже днем с сессионных пиков. Как поясняют эксперты, в настоящее время импульс для ЕМ-валют ослабел в отсутствие новых новостей из Вашингтона и Пекина.

Кроме того, глобальная активность на начавшейся неделе будет ограничена празднованием 28 ноября в США Дня благодарения с последующей малоликвидной для биржевых рынков Чёрной пятницей.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    «Норникель»: впереди десять лет экологической ответственности

    Компания впервые представила беспрецедентную стратегию на десять лет, уделив в ней особое внимание экологии и устойчивому развитию

    Мы хотим быть доступными для наших покупателей

    «Камский кабель» запустил франшизу розничных магазинов кабельно-проводниковой и электротехнической продукции

    «Ни один банк не знает лучше нас, как работать с АПК»

    «На текущий момент АПК демонстрирует рентабельность по EBITDA двадцать процентов и выше — например, производство мяса бройлеров дает двадцать процентов, а в растениеводстве и свиноводстве производители получают около тридцати процентов», — говорит первый заместитель председателя правления Россельхозбанка (РСХБ) Ирина Жачкина
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Владимир Путин: «рубль является свободно конвертируемой валютой — в любых объемах, в любое время»
      Китайцы призывают российские власти активнее переходить на взаиморасчеты в национальных валютах, но для них это именно юани, европейцы помалкивают, но свой евро имеют в виду, страны ЕАЭС переходят уже и не против рублей
    2. Bloomberg: «Сила Сибири» существенно изменит расклад сил на мировых газовых рынках
      Россия разворачивает энергетический бизнес на восток, чтобы снизить зависимость от европейского газового рынка. Ненасытный энергетический аппетит Китая пришелся очень кстати на фоне не самых лучших отношений России и Европы, пишет Bloomberg.
    3. Ошибка Меркель
      Христианские демократы, много лет правившие Германией, разобщены и деморализованы. Новый лидер главной немецкой партии Аннегрет Крамп Карренбауэр не в состоянии навести в ней порядок. Все больше указывает на то, что Меркель ошиблась с преемницей
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама