Курс доллара пробил психологическую отметку

Ближе к вечеру понедельника российский рубль ускорил негативную динамику с учётом аналогичного поведения сырьевых и развивающихся валют, а также завершения экспортерами остаточных продаж валютной выручки расчетами «сегодня» под уплату НДПИ.

Эти факторы позволили американскому доллару пробить психологическую отметку и уйти выше отметки 64,00 руб. Так по данным на 17:25 мск на торгах Московской биржи курс доллара составил 64,015 руб. К евро нацвалюта показывает минимальные изменения, торгуясь по 70,46, что отражает динамику евро на форексе.

При этом доллар США растёт сейчас против валют-мейджоров. Аналогичную восходящую динамику «американец» показывает также относительно сырьевых и развивающихся валют, ушедших уже днем с сессионных пиков. Как поясняют эксперты, в настоящее время импульс для ЕМ-валют ослабел в отсутствие новых новостей из Вашингтона и Пекина.

Кроме того, глобальная активность на начавшейся неделе будет ограничена празднованием 28 ноября в США Дня благодарения с последующей малоликвидной для биржевых рынков Чёрной пятницей.