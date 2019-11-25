Курс доллара: в Сбербанке считают, что рубль не ждет ничего хорошего

Российский рубль завершил прошедшую неделю почти на тех же позициях, что и прошлую. Так, в пятницу 22 ноября к закрытию основной торговой сессии Московской биржи курс доллара составил 63,8 руб., курс евро – 70,38 руб. Таким образом, ровно за 7 дней доллар подорожал на 5 коп., а евро подешевел на 8 коп.

По мнению экспертов, валютные рынки продолжают вести себя пассивно, находясь в ожидании конкретики относительно первого этапа торговых переговоров между США и КНР. Несмотря на то, что и из Вашингтона, и из Пекина в последние дни прошлой недели приходили позитивные новости, трейдеры не торопились проявлять интерес к риску.

Как пояснила Елизавета Наумова из Альфа-банка, слова главы Белого дома Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, что они готовы к первому этапу торговой сделки – это всего лишь заявления о намерениях и ничего более.

«Кроме того, до сих пор остаётся неясным, будут ли всё-таки отменены пошлины объёмом 250 млрд, – подчеркнула эксперт. – Если нет – то это серьёзный шаг в сторону эскалации конфликта, так как в основном в список входят товары конечного потребления».

Что касается непосредственно рубля, то в ближайшие дни, по её мнению, поддержку нацвалюте должен оказать налоговый период. Также трейдеры будут ждать встречу ОПЕК 5-6 декабря и заседание ЦБ Ф, которое запланировано на 13 декабря.

В свою очередь аналитики Сбербанка предположили, что рубль в ближайшей перспективе ничего хорошего не ждёт. А всему виной, как они считают всё та же торговая война между Вашингтоном и Пекином. Поэтому базовый сценарий экспертов крупнейшей кредитной организации России предполагает ослабление курса в ближайшие две недели до 67 руб.

Андрей Кочетков из «Открытие брокер» также уверен, что без принятия решения по первой фазе торгового соглашения, у рубля нет шансов удержаться даже в коридоре 64,50-65,00 руб.

«Если господин Трамп и товарищ Си так и не смогут договориться, то на рынках с каждым днём будет нарастать паники. А это автоматически включит негативный сценарий, при котором национальная валюта откатится на минимальные значения текущего года», – предположил он.

Кроме того, Кочетков напомнил, что традиционно в конце ноября – начале декабря рубль проседает из-за особенностей бюджетного финансирования в стране.

«В частности, увеличиваются трансферы из бюджета, что автоматически увеличивает объём ликвидности в российской банковской системе. На этом фоне курс национальной валюты обычно слабеет, как к доллару, так и к евро», – резюмировал аналитик.

Между тем Олег Богданов из QBF прогнозирует два сценария развития событий, которые могут ожидать рубль в ближайшие дни. Согласно позитивному – у нацвалюты есть все шансы не только сохранить те позиции, на которых он закончил прошлую неделю, но даже укрепиться.

«В России начинается налоговый период, который традиционно поддерживает нацвалюту. Поэтому при стабильных ценах на нефть и положительных новостях о торговой сделке, торги по доллара в худшем случае сохранятся в диапазоне 63,50-64,30 руб.», – полагает эксперт.

При этом он не исключает и негативный сценарий, при котором курс рубля ослабнет, причём сразу в обеих валютных парах. Произойдёт это при падение нефтяных котировок, а также отмены или переноса сделки между Пекином и Вашингтоном.

В такой ситуации, по мнению Богданова, на западных рынках спекулянты начнут скидывать российские акции и облигации, что создаст давление на рубль, которое будет усиливаться действиями российского регулятора по покупке валюты для Минфина в рамках бюджетного правила.

«Дополнительным негативом для рубля может стать сокращение операций кэрри-трейд с национальной валютой из-за снижения своп премии к доллару, которое произошло после изменения ключевой ставки Центробанка. Поэтому негативный прогноз на эту неделю такой: доллар будет торговаться в коридоре 64,30-64,70 руб.», – считает аналитик QBF.