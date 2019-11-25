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МХТ имени А.П. Чехова представляет премьеру спектакля по роману Сергея Клычкова «Сахарный немец»

Москва, 25.11.2019
6 и 7 декабря 2019 года МХТ имени А.П. Чехова представляет премьеру спектакля по роману Сергея Клычкова «Сахарный немец». Этим спектаклем театр возвращает публике уникального, но забытого автора первой четверти ХХ века, в судьбе которого отразилась трагедия России.
#Культура
  • МХТ имени А.П. Чехова представляет премьеру спектакля по роману Сергея Клычкова «Сахарный немец»

из архива пресс-службы

Поэт и писатель Сергей Клычков (1889 – 1937) был одной из самых ярких фигур русской литературы, и современники высоко ценили его дар. Его первый сборник стихов «Песни» вышел в 1911 году и сразу получил известность. Он дружил с Сергеем Есениным, и именно ему тот посвятил стихотворение «Не жалею, не зову, не плачу». Анна Ахматова говорила про Клычкова: «Своеобразный поэт. И ослепительной красоты человек». С Осипом Мандельштамом они сблизились уже в конце 20-х, за десять лет до трагической гибели обоих в эпоху Большого террора. Жена Клычкова вспоминала: «Оба вспыльчивые, горячие, они за восемь лет ни разу не поссорились. Беседы их были изумительны, высокий строй души, чистоты, поэтическая настроенность объединяли их».

Сергей Клычков был «поэтом-воином», как его назвал другой современник, поэт Сергей Городецкий. Выходец из крестьянской среды,

Клычков активно отзывался на все вызовы времени. В 16 лет в Москве участвовал в восстании 1905 года – состоял в дружине знаменитого скульптора Сергея Коненкова и провел на баррикадах на Арбате десять дней.

В 1914 году ушел на фронт Первой мировой войны. Революцию Клычков, как и другие «новокрестьянские» поэты, принял с воодушевлением. В Гражданскую войну его дважды приговаривали к расстрелу белые, и он чудом остался жив.

ivsn1163.jpg из архива пресс-службы
из архива пресс-службы

Трагический опыт Первой мировой войны лег в основу романа «Сахарный немец», который Клычков написал в 1925 году. Почему «сахарный», что за «немец»? В старообрядческой культуре сахар – символ греха. В романе главный герой с таким беззащитным и неподходящим воину прозвищем Зайчик убивает всего одного врага, немца. Но это становится для него крахом, убийство другого оборачивается убийством себя. И «сахарный немец» приходит к герою во сне.

Магический реализм, к которому принадлежит роман «Сахарный немец», – хорошо известное сегодня направление в литературе. Главным критерием его служит использование фантастики, растворенной в повседневности настолько, что и сама она становится в высшей степени реальной. Одним из ярчайших представителей этого литературного направления является

Габриэль Гарсиа Маркес, но то, что стало открытием в 1960-е и 1970-е, Клычков сумел почувствовать и воплотить в далекие 1920-е.

Режиссер спектакля «Сахарный немец» – Уланбек Баялиев. Его имя хорошо известно театральному зрителю: он ставил «Барабаны в ночи» Б. Брехта в театре «Et Сetera», «Грозу» А. Островского в Театре им. Евг. Вахтангова, «Позднюю любовь» А. Островского в Студии театрального искусства. Прозой Сергея Клычкова Баялиев заинтересовался, еще будучи студентом мастерской Сергея Женовача в РАТИ.

«Я очень люблю прозу Клычкова. Непрямоту его. В ней нет лобовых сюжетных построений, такое ощущение, что это спонтанная история. Говоря о частном, он рассказывает о глобальном. Деревня, откуда родом главный герой «Сахарного немца» Зайчик, называется Чертухино – и в этом есть отсылка и к чертовщине, и к тому, что находится за чертой, за гранью.

Ассоциация с той Россией, которой уже нет, которая в 1920-е годы стремительно уходила в прошлое. И – что для нас сегодняшних особенно важно – разговор о том, насколько обманчива реальность.

Команда у нас молодая. Исполнителю главной роли Валерию Зазулину всего 23 года. Я вижу, как он и другие артисты погружены в этот текст, как они входят с ним в резонанс.

Смысл этого романа очень современен. С приходом технологий реальность морочит нас все больше. Живешь одновременно в разных мирах: твой личный, вполне благополучный мир соседствует с чудовищными новостями, которые идут параллельно в информационном пространстве. И мы все время отворачиваемся, пытаемся спрятаться. Потому что если мы откроемся ужасу, который сейчас происходит, нас просто разорвет. Клычков уже тогда чувствовал многоликость времени. В «Сахарном немце» он пишет о себе, о своем военном опыте, о взаимоотношениях с любимой женщиной, и ему очень больно. Чтобы не сойти с ума от этой боли, сделать ее для себя понятной, он мифологизирует пространство вокруг. Это попытка спастись.

Это то, что происходит сегодня и с нами».

Режиссер-постановщик и автор инсценировки  – Уланбек Баялиев.

Художник – Евгения Шутина.

Художник по свету  – Тарас Михалевский.

Композитор – Фаустас Латенас.

Музыкальный руководитель  – Алена Хованская.

В спектакле принимают участие: Валерий Зазулин, Надежда Жарычева, Дмитрий Сумин, Ксения Теплова, Алексей Агапов, Алена Хованская, Ростислав Лаврентьев, Артем Волобуев, Николай Сальников, Антон Ефремов.

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