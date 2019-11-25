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На Украине рассказали о базах в Крыму, которые стали «кошмаром Европы»

Москва, 25.11.2019

Как заявил начальник штаба ВСУ Руслан Хомчак, Россия рассматривает Крым, как «плацдарм для российского господства в Средиземноморье». Мнением военный поделился в интервью агентству «Укринформ».

Об этом, по мнению Хомчака, свидетельствуют российские военные базы, которые окружают полуостров и делают его «мощный плацдармом для установления господства в Средиземном море». Базы призваны «кошмарить всю Европу», сообщил начштаба.

«Полуостров рассматривается как мощная база России, которая должна «кошмарить» всю Европу и Северную Африку», – заявил украинский военачальник. Он особо подчеркнул, что речь идет не о Черном или Азовском морях, а «Россия замахнулась именно на Средиземное море».

Ранее об укреплении Крыма новыми военными формировании завил глава комитета по обороне российского Совфеда Виктор Бондарев. Он рассказал, что действительно в Крыму развернуты зенитно-ракетные комплексы С-300 и С-400, «Бук-М2», ракетно-пушечные установки «Панцирь-С1». Также постоянно дислоцируется на полуострове новейший противокорабельный береговой ракетный комплекс «Бастион», который является грозой авианосцев, добавил сенатор. Он подчеркнул, что военные формирования в Крыму «не оставят врагу ни единого шанса» в случае атаки.

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