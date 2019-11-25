Названы профессии с высокой конкуренцией на рынке труда

Эксперты Академии труда и социальных отношений (АТиСО) назвали профессии с большой конкуренцией на рынке труда. Согласно проведённому ими исследованию, самая высокая конкуренция за рабочие места наблюдается среди представителей творческих профессий, таких как актёры и музыканты, пишет газета «Известия».

Как пояснил изданию проректор АТиСО Александр Сафонова, это, прежде всего связано с тем, что количество рабочих мест в творческой сфере очень ограничено, а людей, которые мечтают «повторить успешную карьеру выдающихся артистов и стать звёздами достаточно много».

Кроме того, сложно найти работу архитекторам и дизайнерам, а также специалистам, занимающимся PR. Очень высокая конкуренция среди юристов, маркетологов, экономистов и финансистов. Им, как утверждают эксперты академии также очень сложно найти вакансию по специальности.

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