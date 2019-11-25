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О чем думает Рунет: главные темы Russian Internet Week 2019

Москва, 25.11.2019
  • О чем думает Рунет: главные темы Russian Internet Week 2019

12  декабря в Центре Международной Торговли стартует Russian Internet Week 2019 -- главное ежегодное мероприятие интернет-отрасли  – www.riw.moscow.

RIW уже в 12-й раз объединит крупных отраслевых игроков, их проекты, инвесторов и представителей государства. RIW зарекомендовал себя как экспертная и образовательная площадка для конструктивного профессионального диалога, межотраслевого общения, диалога с властью, обмена опытом и достижениями IT-сферы.

Опираясь на опыт предыдущих лет и запрос со стороны отрасли, в 2019 году RIW ставит перед собой задачу стать центральной площадкой диалога государства и бизнеса, что отражается в программе форума и специальных мероприятиях. С 2019 года RIW приобретает статус важнейшего профессионального GR-мероприятия IT-отрасли.

Евгений Новиков, помощник Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации  отметил основные темы для обсуждения:

«Мы в Минкомсвязи России подумывали о том, чтобы провести в этом году большой федеральный форум, посвященный нацпрограмме "Цифровая экономика", и благодарны организаторам RIW, что они предложили для такого обсуждения свою площадку. Они обладают большой экспертизой и опытом по формированию грамотной B2G-повестки. Обсуждение нацпрограммы станет одной из важнейших частей программы RIW-2019. 

В рамках Недели российского интернета мы намерены подвести итоги 2019 года — во многом подготовительного к полноценной реализации программы. Расскажем о подключении первых 20 тыс. социально значимых объектов к высокоскоростному интернету, о том, как выстроена система мер поддержки "сквозных" цифровых технологий, и т.д. Кроме того, обсудим вызовы и задачи на 2020 год. Многие проекты, которые в этом году находились на стадии проектных работ, тестирования и пилотирования, в 2020-м перейдут в полноценную реализацию. Это и обеспечение мобильной связью федеральных автотрасс, и прокладка подводной волоконно-оптической линии связи с Камчатки на Чукотку, и запуск нескольких суперсервисов, и работы по развертыванию сетей 5G в городах- миллионниках».

В рамках деловой программы предусмотрены треки по ключевым направлениям Нацпрограммы – это и цифровые суперсервисы, и вопросы подготовки кадров для цифровой эпохи, и развитие инфраструктуры для цифровой экономики, и проблемы информационной безопасности. Отдельное внимание Министерство уделит теме развития сквозных цифровых технологий, или СЦТ. Для обеспечения единого стратегического подхода к развитию СЦТ в рамках Федерального проекта «Цифровые технологии» в настоящее время сформированы и утверждены дорожные карты по семи направлениям: нейротехнологии и искусственный интеллект; системы распределенного реестра; квантовые технологии; новые производственные технологии; компоненты робототехники и сенсорика; технологии виртуальной и дополненной реальностей; технологии беспроводной связи.

Сергей Плуготаренко, директор Российской Ассоциации Электронных коммуникаций (РАЭК):

«Неделя Российского Интернета — это масштабный форум, программа которого в этом году полностью состоит из тематических блок-конференций -- таким образом, участники смогут быстро ориентироваться на площадке, выбирая те темы, и тех спикеров, которые действительно им интересны.

Программа форума в этом году будет  насыщена смыслами, обсуждениями и аналитикой. Только в первый день RIW мы планируем рассказать о главных цифрах Экономики Рунета, аспектах цифровой экономики, Sharing Economy,
а также презентовать в рамках Недели Российского Интернета исследования на темы: Искусственный интеллект в бизнесе и ритейле,  Экосистема / Экономика мобильных приложений в России (Jobs In Apps 2019), Цифровые компетенции музейных сотрудников,  Дайджест «Право в IT», а также расскажем про тренды Рунета 2020 и представим визионерский HOT-лист 2020».

Чем сегодня живет Рунет и о чем думает интернет-бизнес? -- В программе RIW 2019, которая в этому году поделена на блок-конференции: 

  • Digital Ads day 

В данной блок-конференции секции на следующие темы: “Кейсы перформанс маркетинга”, “Мобайл -- точка входа всех рекламных коммуникаций”, “Маркетинг в киберспорте”, “Трафик есть, что дальше?”

  • Influencer Marketing day

Узнайте все о работе с блогерами! В программе блок конференции следующие темы: “Международные кейсы Influencer Marketing”, “Как агентства по работе с блогерами обманывают бренды”, “Подходы, бенчмарки и тренды в Influencer Marketing”, “Механики раскрутки блогеров”. 

  • Digital Transformation

Спикеры секций данной блок-конференции поделятся опытом успешной трансформации бизнеса в условиях цифровизации. В программе секции по темам: “Цифровая трансформация транспорта”, “Кадры для цифровой экономики”, “Информационная безопасность”, “Супер-сервисы”, 

  • PR, GR and Media

Самые крутые секции по Media -- как и всегда на RIW! Выбирайте тему, интересную именно вам: “PR корпораций”, “Медиа в современном обществе”, “Зачем в 2020 году нужен веб–сайт?”

  • Малый и средний бизнес

Секции данной блок-конференции -- кладезь полезных знаний для представителей малого и среднего бизнеса. В программе следующие темы: “Женщины в бизнесе”, “Выход российской компании на международный рынок”, “Маркетинговая стратегия для малого и среднего бизнеса”, “Программы государственной поддержки”. 

  • Product Day

Спикеры секций подготовили доклады и кейсы на следующие темы: “Команда продукта в IT-проектах”, “Продуктовый дизайн: бизнес, пользователи, технологии”, “Продуктовый дизайн: технологии и аналитика”. 

  • Tech Show Day

Прогрессивная блок-конференция для тех, кто идет в ногу со временем. В программе следующие темы: “Цифровой урбанизм: что ждет умные города?”, “Главная секция о технологиях и людях — 2019”, “Роботы и VR/AR технологии”. 

  • eCom Day

Насыщенная топ-темами и спикерами блок-конференция про электронную коммерцию. В программе секции на тему: “Маркетплейсы для интернет-торговли”, “Инновационные модели ведения бизнеса”, “Применении технологий ИИ в ритейле”. 

  • Sharing economy day

ТОП-тема, взорвавшая российские СМИ этой осенью. Наши спикеры -- за осознанное потребление. Секции блок-конференции: “Презентация исследования Sharing economy 2019”, “Настоящее и будущее C2C торговли – какое оно в России?”, “Шеринг в сфере транспорта: рост мобильности в мегаполисе”. 

  • SMB Day

Для собственников бизнеса и менеджеров. В программе секции на темы: “Портал поставщиков: точка входа на рынок «малых» закупок”, “Аналитика соцсетей – цифры и тренды 2019/2020”, “Инвестиции, развитие и проблемы ИТ-бизнеса в России”. 

Отметим, что в этом году особый акцент сделан на выстраивание эффективного B2G диалога -- организаторы уверены, что RIW в очередной станет главной площадкой для поиска точек соприкосновения между государством и интернет-бизнесом. 

Изучить программу

В текущем году Russian Internet Week впервые проходит в условиях цифровой трансформации российского общества и новых приоритетов, обозначенных в нацпроекте «Цифровая экономика». Поэтому ключевой идеей Russian Internet Week стала важность IT-технологий для граждан и делового сообщества, «электронный импульс» для улучшения жизни россиян и развития интернет-бизнеса.

«Москва на форуме будет представлять особую концепцию, вписанную в обновленный формат Недели. Это вариант развития технологичного мегаполиса в современном мире - города, близкого своим жителям, интересного туристам, полезного науке, бизнесу, экономике. Столица покажет собственный цифровой уровень, основанный на изучении глобальных практик, но освоенный на месте. Этот опыт уже востребован городами-миллионниками, а какие-то элементы пригодятся и в других городах России. Мы планируем провести две экспертные встречи заранее, а на RIW всех приглашаем в специальную зону «Точка.Москва», — отмечает Эдуард Лысенко, Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий города Москвы.

В сценарий форума включен ряд мероприятий. Ожидается, что в них примут участие более 5 тысяч посетителей и более 35 000 зрителей в онлайне. Среди них: лидеры интернет-индустрии, руководители крупных компаний сектора, эксперты, лидеры мнений, инфлюенсеры, топовые блогеры Рунета и т.д. Участники, нацеленные на конструктивный диалог с государством, с явным запросом на взаимодействие в рамках конференционной программы, а также предусмотрены специальные зоны и мероприятия для организации удобных деловых переговоров, подписания соглашений и оформления меморандумов (нетворкинг B2G и G2B).

СПРАВКА:

Неделя Российского Интернета – профессиональное мероприятие отрасли высоких технологий с 12-летней историей, главная площадка для открытого конструктивного диалога представителей интернет-индустрии, бизнеса и государства.

Обновленный формат RIW предполагает изменения в структуре и сюжете мероприятия: кросс-коммуникации, нестандартную подачу контента, нетворкинг и обширный выставочный модуль.

RIW-2019 пройдет 12-13 декабря в Москве, в Центре Международной Торговли (ЦМТ).

Сайт мероприятия: www.riw.moscow

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