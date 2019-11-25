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Группа МТС продает свое украинское подразделение

Москва, 25.11.2019

Группа МТС продает свой бизнес на Украине, - оператора «ВФ Украина», азербайджанскому оператору Bakcell, пишет «Коммерсантъ». Уточняется, что группа рассчитывает выручить от сделки $734 млн.

В сообщении компании говорится, что руководство МТС утвердило своим решением выплату «специальных дивидендов в размере 26,48 млрд рублей по итогам девяти месяцев 2019 года», в том числе за продажу бизнеса на Украине.

Сообщается, что акции будут переданы в самое ближайшее время через дочернюю компанию Allegretto Holding S.a.r.l. МТС путем продажи 100% акций в Preludium, который является единственным акционером ПрАО «ВФ Украина».

«Передача акций и расчеты по сделке пройдут в ближайшее время», — сообщили в компании.

Как пояснил президент МТС Алексей Корня, сделка соответствует генеральной стратегии компании по  концентрацию 90% выручки группы на российском рынке. Также руководитель сообщил, что МТС намерена сохранить выплату дивидендов  на «привлекательном уровне» при учет продажи бизнеса на Украине.

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