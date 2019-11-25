Прогноз погоды: синоптики предупредили об опасной атмосферной впадине

По прогнозу Гидрометцентра, в середине начавшейся недели атмосферное давление, которое последние дни находилось на аномально высоких значениях, вернётся к своим среднеклиматическим показателям – 748 мм ртутного столба, после чего стремительно устремится вниз. Так, в пятницу 29 ноября на территории московского региона оно рухнет к 732-730 мм рт. ст., что сразу на 15-17 единиц ниже нормы. Как пояснили специалисты, в метеорологии это называется атмосферной впадиной.

В этой связи медики предупреждают, что такие «впадины» очень опасны, так как они оказывают негативное влияние на самочувствии метеозависимых и пожилых людей, а также граждан, страдающих хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы и недугами органов дыхания. При этом, по прогнозу Гидрометцентра, температура воздуха до конца ноября на большей части России также будет неустойчивая.

Погода в Москве. Точный прогноз Гидрометцентра на 7 дней

Например, в московском регионе, по прогнозу Гидрометцентра, в ночь на 26 ноября будет ещё очень холодно. В черте города метеорологи обещают минус 7-10, в Подмосковье – 11-15 мороза. Днём во вторник и среду – уже минус 2-4 градуса, по области — до минус 5-6, осадков не ожидается.

В четверг, 28 ноября, по прогнозу синоптиков, в столичный регион вторгнется тёплый атмосферный фронт, который принесёт с собой влажный черноморский воздух. Он спровоцирует очаговые осадки сначала в виде снега, а ближе к вечеру в виде мокрого снега. А вот ранее прогнозируемого ледяного дождя, по утверждению метеорологов Гидрометцентра, всё-таки не будет. В ночь на 29 ноября погодные градусники покажут минус 1-4, днём столбики термометров поднимутся до плюс 2. При этом будет дуть слабый ветер южных направлений.

Погода до конца ноября во Владивостоке

Классические температурные качели ожидаются на этой неделе в Приморье. Ещё в субботу во Владивостоке было плюс 10. Минувшей ночью подморозило уже до минус 10. Сегодня в светлое время суток также было холодно – к вечеру воздух остывал до минус 7. Во вторник, 26 ноября и в среду, 27 ноября во Владивостоке дневной температурный фон составит минус 1-3. Но уже в четверг, 28 ноября вновь похолодает до минус 7. К выходным температурный маятник в очередной раз качнётся в другою сторону, когда днём потеплеет до плюс 2-3 и пойдёт дождь.

Прогноз погоды на неделю в Челябинской и Свердловской областях

Некоторые температурные перепады ожидаются в ближайшие 7 дней в Челябинской области. По прогнозу синоптиков, во вторник здесь минус 4-6 и небольшой снег. В среду, четверг и пятницу – около нуля градусов, осадков не ожидается. К выходным снова немного подморозит до минус 1-3 и выпадет небольшой снег.

Похожая погода в Свердловской области. Здесь пик похолодания также придётся на вторник, когда столбики термометров опустятся до минус 5-7. К выходным здесь будет около нуля градусов. Но сильный ветер, порывы которого местами будут достигать 15 метров в секунду, создаст ощущение очень морозной погоды.

Прогноз погоды Гидрометцентра на 7 дней

В ближайшие 7 дней относительно тепло, по прогнозу Гидрометцентра, будет на севере Европейской России. Комфортную погоду обещают метеорологи и жителям крайнего севера. В частности, в Республике Коми и Ненецком автономном округе температурный фон на этой неделе будет сразу на 7-8 градусов выше климатической нормы.

На севере Сибири в начале недели очень холодно. Так, большую часть Красноярского края после полуночи накроют 35-градусные морозы. Днём – термометры будут показывать минус 25-27. Но уже к середине недели здесь потеплеет сразу на 10-12 градусов.

А вот в Поволжье холод задержится. Например, в Самарской области 26 ноября среднесуточная температура будет на 10-13 градусов ниже нормы для последней недели ноября.