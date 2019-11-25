Россия удовлетворена решением арбитража в Гааге по инциденту в Керченском проливе. Как отмечается в заявлении внешнеполитического ведомства РФ, международным арбитражем установлен порядок работы и правила процедур разбирательства по этому вопросу, передаёт ТАСС.

Кроме того, в МИД пояснили, что в этом решении были учтены все принципиальные предложения, которые были высказаны представителями РФ в ходе заседания. При этом трибунал поддержал подходы Москвы и по другим важным моментам, а это фактически обнуляет попытки «самостийной» осложнить процессуальное положение нашей страны в данном разбирательстве.

«Таким образом, требования Киева о сокращении сроков разбирательства были оставлены без внимания», – резюмировали в МИД РФ.