Шестой Международный форум Финансового университета в Москве пройдет 26-28 ноября и соберет 3000 участников

Лауреат Нобелевской премии по экономике за 2001 год Джозеф Юджин Стиглиц проведет открытую лекцию в рамках VI Международного форума Финансового университета, который пройдет в Москве с 26 по 28 ноября. По словам организаторов, в мероприятии примут участие 3000 человек.

В этом году тема форума – «Рост или рецессия: к чему готовиться?». Эксперты отрасли будут рассуждать о темпах промышленного роста России, о том, изменилась ли экономическая повестка в 2019 году, а также готовится ли к ускорению или смягчению кризиса. Предусмотрена секция, на которой молодые ученые, аспиранты и студенты представят свои взгляды на будущее мировой политики и экономики

Форум продлится три дня. На пленарном заседании выступят министр финансов РФ Антон Силуанов, председатель Счётной палаты Алексей Кудрин, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, президент Российской академии наук Александр Сергеев, уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, первый заместитель генерального прокурора РФ Александр Буксман, генеральный директор АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» Александр Браверман, генеральный директор АО «СУЭК» Владимир Рашевский и другие чиновники-практики, бизнесмены и ведущие эксперты.