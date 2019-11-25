Систему безналичной оплаты проезда на общественном транспорте презентовали на выставке «Транспортная неделя 2019»

Система состоит из автоматических валидаторов для приема платежей безналичным способом, бортового компьютера для водителя и принтера для печати билетов. Она позволяет оплачивать проезд всеми возможными способами: транспортной, социальной или банковской карт, а также мобильными устройствами с функцией бесконтактной оплаты.

«Совместно со Сбербанком мы рады представить систему безналичной оплаты проезда на одном из важнейших мероприятий транспортной отрасли. Сегодня система реализована на маршрутах Московской области, а также более чем в 20 регионах России. Пассажиры могут оплачивать проезд в рамках такой системы бесконтактными банковскими картами, транспортными картами, а также наличными денежными средствами.

Система функционирует на базе нашей собственной разработки - транспортно-карточного процессинга. Особенность данного решения в том, что на основе банковской карты реализован не только функционал оплаты проезда, но и абонементное сопровождение, а также учет льготных проездных билетов.

Более того, совместно со Сбербанком мы реализовали инновационную технологию – первую в России виртуальную транспортную карту. Теперь пассажиры Московской области смогут создать виртуальную транспортную карту в любой момент при наличии интернета и сразу пользоваться всеми преимуществами, включая уникальную систему скидок за проезд», - сказал генеральный директор АО «РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ» Михаил Казаков.

Все проекты «Расчетных Решений» по безналичной оплате проезда в общественном транспорте реализованы на базе эквайринга Сбербанка. Сбербанк является лидером по приему к оплате банковских карт на российском рынке, так, с начала года пассажиры оплатили банковской картой порядка 400 млн поездок в общественном транспорте.

«Федеральный масштаб компании и высокий уровень квалификации 7500 наших инженеров позволяют оказывать комплексные сервисные услуги по проектированию, оснащению и обслуживанию городских инфраструктурных решений в любой точке страны. Совместно с нашими партнерами мы представляем на выставке как продукты, так и решения по их интеграции в городскую инфраструктуру, сервисной и технической поддержке. Такой подход позволяет потенциальным клиентам получить всестороннюю оценку проекта и оптимизировать затраты на его реализацию при внедрении цифровых технологий в своих регионах», - генеральный директор СберСервиса Алексей Евтушенко.