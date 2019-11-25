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Систему безналичной оплаты проезда на общественном транспорте презентовали на выставке «Транспортная неделя 2019»

Москва, 25.11.2019
Компания АО «РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ» (дочерняя структура ПАО Сбербанк) совместно со СберСервис представила инновационную систему оплаты проезда в общественном транспорте и технические решения по организации движения и пассажирских перевозок на выставке «Транспортная неделя 2019», которая прошла с 19 по 21 ноября.
  • Систему безналичной оплаты проезда на общественном транспорте презентовали на выставке «Транспортная неделя 2019»

Пресс-служба СберСервис

Система состоит из автоматических валидаторов для приема платежей безналичным способом, бортового компьютера для водителя и принтера для печати билетов. Она позволяет оплачивать проезд всеми возможными способами: транспортной, социальной или банковской карт, а также мобильными устройствами с функцией бесконтактной оплаты.

«Совместно со Сбербанком мы рады представить систему безналичной оплаты проезда на одном из важнейших мероприятий транспортной отрасли. Сегодня система реализована на маршрутах Московской области, а также более чем в 20 регионах России.  Пассажиры могут оплачивать проезд в рамках такой системы бесконтактными банковскими картами, транспортными картами, а также наличными денежными средствами.

Система функционирует на базе нашей собственной разработки - транспортно-карточного процессинга. Особенность данного решения в том, что на основе банковской карты реализован не только функционал оплаты проезда, но и абонементное сопровождение, а также учет льготных проездных билетов.

Более того, совместно со Сбербанком мы реализовали инновационную технологию – первую в России виртуальную транспортную карту. Теперь пассажиры Московской области смогут создать виртуальную транспортную карту в любой момент при наличии интернета и сразу пользоваться всеми преимуществами, включая уникальную систему скидок за проезд», - сказал генеральный директор АО «РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ» Михаил Казаков.

Все проекты «Расчетных Решений» по безналичной оплате проезда в общественном транспорте реализованы на базе эквайринга Сбербанка. Сбербанк является лидером по приему к оплате банковских карт на российском рынке, так, с начала года пассажиры оплатили банковской картой порядка 400 млн поездок в общественном транспорте.

 «Федеральный масштаб компании и высокий уровень квалификации 7500 наших инженеров позволяют оказывать комплексные сервисные услуги по проектированию, оснащению и обслуживанию городских инфраструктурных решений в любой точке страны. Совместно с нашими партнерами мы представляем на выставке как продукты, так и решения по их интеграции в городскую инфраструктуру, сервисной и технической поддержке. Такой подход позволяет потенциальным клиентам получить всестороннюю оценку проекта и оптимизировать затраты на его реализацию при внедрении цифровых технологий в своих регионах», - генеральный директор СберСервиса Алексей Евтушенко.

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