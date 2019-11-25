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СМИ сообщают об утечке данных пользователей соцсетей в открытый доступ

Москва, 25.11.2019
  • СМИ сообщают об утечке данных пользователей соцсетей в открытый доступ

Из открытых источников

В открытом доступе оказались данные 1,2 млрд пользователей соцсетей Facebook, Twitter, LinkedIn и сервиса Github, пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на эксперта по кибербезопасности Винни Тройя. Уточняется, что в сети можно найти более 50 млн номеров телефонов, а также  истории трудоустройства пользователей.

Эксперт сообщает, что в открытый доступ не попали пароли аккаунтов, а также  номера банковских карт. Также не сообщается, кому принадлежит база данных, размещенная на сервисе Google Cloud, наименование которого указывает на компанию People Data Labs. Но глава компании Шон Торн сообщил, что данным ресурсом его фирма не пользуется и даже обратился после обнаружения базы в ФБР, чтобы сообщить о перечне. Через несколько часов после обращения база была заблокирована.

Ранее сообщалось об утечке данных в открытый доступ заемщиков российского Сбербанка. В сети оказались паспортные данные и кредитные истории более полумиллиона россиян. В финансовой организации сообщили, что вероятней всего утечка произошла по вине одного из сотрудников.

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