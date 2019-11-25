Составлен рейтинг отраслей в России с самыми высокими зарплатами руководителей

Журнал Forbes составил рейтинг отраслей, руководители которых являются самыми высокооплачиваемыми. В исследовании изучалась ситуация 12 отраслей российской экономики.

Лидером рейтинга является нефтегазовая отрасль, где зарплата топ-менеджеров в среднем составляет $3,28 млн. Данные приводятся за 2019 год. На втором месте находится сектор тяжелой индустрии. Здесь руководители в среднем зарабатывают в указанный период $1,78 млн. Замыкает тройку лидеров телекоммуникационная отрасль с доходом $1,29 млн.

В пятерке руководителей отраслей с самыми высокими зарплатами в России находятся управленцы коммерческих и инвестиционных банков. Их средний доход равен соответственно $1,2 млн и $1,09 млн в год.

Далее следуют руководители торговых сетей, транспортных, строительных и девелоперских компаний. Годовой доход руководителей данных отраслей составляет чуть меньше $1 млн. Замыкают список руководителей 12 отраслей с самым высоким доходом страховщики, производители потребительских товаров, агрохолдинги и фармацевтика.