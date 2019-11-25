Соцопрос: большинство украинцев за переговоры с Россией

Согласно социологическому исследованию, проведенному фондом «Демократические инициативы" совместно с «Киевским международным институтом социологии» с 4 по 19 ноября 2019 года, 75% опрошенных поддерживают переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского по вопросу урегулирования на Донбассе. Против переговоров Киева и Москвы высказались лишь 15% респондентов.

Разведение войск на Донбассе позитивно оценивают 59% украинцев, а негативно 26%.

При этом большинство опрошенных - 39%, считают, что Украина движется в своем развитии в неправильном направлении. Верным выбранный Киевом курс назвали 36% украинцев. В августе 2019 года более половины опрошенных - 50,5% считали, что страна движется в правильном направлении, а скептиков было лишь 23%.