США намерены остановить «Северный поток-2» с помощью оборонного бюджета

Вашингтон так и не сумел уговорить и заставить европейских союзников запретить строительство газопровода «Северный поток 2», который идет по дну Балтийского моря. Последней дала разрешение Дания, которая держалась дольше всех. В конце концов, Копенгаген все же дал разрешение на прокладку труб в своих водах.

Разрешение Дании вызвало панику среди противников «Северного потока 2» по обе стороны Атлантики. Достаточно привести заголовок статьи, опубликованной Atlantic Council на прошлой неделе – «Для того, чтобы убить «Северный поток 2», осталось три месяца». В минувшую субботу об этом же написал твит один из главных противников «Северного потока 2» в Америке – сенатор Тед Круз: «У США заканчивается время для действий».

США не хотят признавать поражение в борьбе за газовый рынок Европы и намерены предпринять еще одну попытку, хочется надеяться, последнюю для того, чтобы помешать строительству газопровода «Северный поток 2».

Как заявил председатель Комитета по иностранным делам Сената Джим Риш в интервью Defense News, в проект оборонного бюджета США на 2020 год добавлены санкции против компаний, строящих газопровод, по которому российский газ пойдет прямиком в Германию в обход Украины и других транзитных стран.

«Это решение вызвано тем, что окно закрывается,- объяснил Риш в интервью, данном на Форуме по международной безопасности в Галифаксе.- «Северный поток» в основном уже проложен».

Из приблизительно 1200 километров газопровода трубы проложены более чем на тысяче. Дания, долго не дававшая разрешение на прокладку газопровода, скорее всего, замедлит окончание работ на несколько недель.

Сенатор республиканец от Айдахо Риш добавил, что, по его мнению, санкции убедят строительные компании, участвующие в прокладке труб, прекратить работу. Он считает, что санкции способны привести к закрытию «непокорных» компаний.

Соединенные Штаты ведут борьбу за газовый рынок Европы, который они хотят заполнить своим дорогим сжиженным газом. Однако свои действия в Вашингтоне объясняют исключительно заботой об энергетической безопасности Европы от России.

В Германии, куда пойдет российский газ, минуя транзитные страны, однако утверждают, что немецкой экономике необходим надежный и логистически выгодный источник природного газа. Правительство ФРГ считает Россию подходящим и надежным партнером.

Канцлер Меркель уже неоднократно отвергала тревоги Вашингтона о том, что Берлин попадет в чересчур сильную энергетическую зависимость от России. Напротив, в Берлине утверждают, что строительство «Северного потока 2» как раз и является диверсификацией источников поставок энергоносителей.

Текст санкций еще не опубликован, но по словам Риша, они в целом похожи на одобренный в июле Комитетом по иностранным делам Сената «Закон о защите энергетической независимости Европы», который был подготовлен сенатором Тедом Крузом. По этому закону, введение которого задержали бюрократические проволочки, санкции вводятся против компаний, эксплуатирующих суда, которые прокладывают газопроводы: «Северный поток» в Балтийском море и «Турецкий поток» в Черном море.

Мощность «Северного потока 2» составляет 55 млрд м³ газа в год. Он принадлежит Газпрому, хотя половину финансирования проекта обеспечивают пять европейских энергетических компаний.