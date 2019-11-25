Учёные назвали самые загрязнённые пестицидами продукты

Учёные одного из исследовательских университетов США назвали самые загрязнённые пестицидами продуктов питания.

В этот «чёрный» список попали фрукты и овощи, которые не имеют кожуры. В результате исследований было установлено, что больше всего загрязнены пестицидами: клубника, шпинат и листовая капуста (кале), передаёт News.ru.

Также в ТОП-12 самых «грязных» продуктов попали яблоки, нектарины, персики, виноград, груша, черешня, сельдерей, помидоры и картофель.

Ранее сообщалось, что немецкий врач и диетолог Франциска Рубин назвала продукты, которые способны заменить лекарственные препараты. По её мнению, самыми полезными продуктами питания являются овес, мед, имбирь, картофель, капуста, куркума, различные растительные масла, соль, лимон и лук. Все эти продукты могут использоваться в качестве лечебных средств, а также применять наружно в виде компрессов и масок.