Успеть до зимы!

«Комедия о том, КАК БАНК ГРАБИЛИ»

Лучшее средство от осенней хандры — «Комедия о том, КАК БАНК ГРАБИЛИ». Это театральная пародия на голливудские блокбастеры «Одиннадцать друзей Оушена», «Миссия невыполнима», комедию «Полицейская академия» и даже фильмы Тарантино! Действие спектакля происходит на земле, на воде и в воздухе и даже поворачивается на 90 градусов. Спектакль понравится всем, кто любит кино, и приятно удивит поклонников музыкального театра. Но самое интересное, что его высоко оценят знатоки театра драматического.

Когда: 23 ноября – 13.00 и 18.00, 24 ноября – 13.00, декабрь

Где: Театр МДМ

Трейлер: https://youtu.be/zMLQCfuQECY

«Первое свидание»

из архива пресс-службы



Вдохновляющая история любви. Во-первых, это супер-актуальная история про поиски второй половинки в огромном мегаполисе. Вам понравится нетипичная для этого жанра близость к реальности — у героев этой постановки такие же проблемы и радости как у вас. Во-вторых, «Первое свидание» проходит в необычном пространстве — в фойе театра МДМ, а точнее в Нью-Йоркском баре, который здесь выстроен для достоверности. Зрители могут заказать закуски, бокал шампанского и полностью погрузиться в атмосферу спектакля. Такой формат называется site-specific, и в бродвейской версии спектакля он ранее не встречался. История от сценариста сериала «Сплетница» и авторов Disney придется точно по душе москвичам. В главных ролях – звезды мюзиклов: Павел Лёвкин, Юлия Ива, Станислав Беляев, Анна Глаубэ, Олег Савцов, Алексей Бобров, Анна Гученкова, Алексей Секирин и другие.

Когда: 22,30 ноября — 22.30, 23 ноября — 21.30, 24 ноября — 17.00, 20.00, декабрь.

Где: Театр МДМ

Концерт Алексея Иващенко «Другой Совсем Другой»

30 ноября в Театре МДМ актёр, певец и композитор Алексей Иващенко в компании блистательных музыкантов и чудесных молодых актёров представит новую концертную программу «Другой Совсем Другой».

В программе прозвучат новые (и совсем новые) песни, старые (и очень старые) песни, а также песни, написанные Алексеем для музыкального театра, песни, переведённые с иностранных языков. Специальные гости концерта: Вера Полозкова, Ирина Богушевская, группа «Ромарио»

Когда: 30 ноября, 19:00

Где: Театр МДМ

Kira Lao Тревожный опыт

«О маленьком человеке из большого города, который отчаянно борется с депрессией», – так композитор, медиа-художник и журналист Кира Вайнштейн (Kira Lao) прокомментировала свой новый альбом «Тревожный опыт». А ведущие музыкальные критики тут же включили его в «топ лучших» первой половины 2019 года. 29 ноября Kira Lao в Новом Пространстве Театра Наций даст большой концерт, представив «Тревожный опыт» в новом звучании: холодный электронный саунд разрядят шумные ударные, агрессивная электрогитара и струнные акустические инструменты. В плейлист войдут как премьеры, так и топовые композиции из прошлых релизов.

Когда: 29 ноября, 20.00

Где: Новое пространство

«На всякого мудреца довольно простоты»

Московский Губернский театр представляет возобновленную версию легендарного спектакля Олега Табакова, который с успехом шел в репертуаре «Табакерки» более 15 лет (1997-2014). Постановки мастера были прежде всего «актерскими спектаклями», где в точном, ясном режиссерском рисунке раскрывались и замысел автора, и талант артистов. «Мудрец» полюбился зрителям благодаря прекрасному актерскому ансамблю, который ярко, искрометно, с наслаждением исследовал хитросплетения комедии Островского. Роль Глумова в спектакле исполнял один из самых знаменитых учеников Табакова – Сергей Безруков.

Когда: 29 ноября, 19.00

Где: Губернский театр.

Лекция «Археология созвездий»

Почти столетие назад эпохальное решение I Генеральной ассамблеи Международного астрономического союза оставило на звёздном глобусе 88 созвездий. Дуб Карла, Арфа Георга, Вол Понятовского, Регалии Фридриха навсегда остались на страницах истории вместе с августейшими особами, которым были посвящены. Отыскать их можно лишь на листах старинных атласов, переложенных шуршащей калькой. Иные же созвездия и вовсе покинули небеса задолго до появления книгопечатания. Поиски их приведут в исторические музеи. Подобно археологам, снимающим пласт за пластом наслоения эпох над древними царствами, осторожно сдуем пыль времён с небесной сферы и попробуем найти культурные истоки некоторых современных созвездий. Лектор — Дмитрий Мацнев, директор планетария ЦДРА.

Когда: 26 ноября, 19.30

Где: Культурный центр ЗИЛ.

Гроза