В Госдуме оценили ответ «Нафтогаза» на предложение РФ по транзиту газа

Виктор Водолацкий – заместитель председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками нижней палаты российского парламента – прокомментировал ответ «Нафтогаза Украины» на предложение «Газпрома» о транзите «голубого топлива» через территорию «самостийной».

По его словам, даже в Еврокомиссии уже говорят о своём удивлении тем, что Киев не соглашается на предложения «Газпрома», который максимально снизил цену на газ и предлагает различные другие преференции Украине.

«Киев постоянно находит какие-то крючки для того, чтобы не заключать контракт и это вызывает удивление. Но это связано с тем, что Украина хочет продолжать спекулировать на газовой проблеме и шантажировать Европу, которая зависит от транзита через Украину, пока не запущен «Северный поток-2». В любом случае ЕК должна заставить Киев подписать соглашение», – резюмировал Водолацкий.

Ранее стало известно, что «Нафтогаз» отправил «Газпрому» ответ на его предложение о продлении контракта на транзит газа через территории Украины из России.