В Кремле рассказали, когда будет запущен газопровод «Сила Сибири»

2 декабря президент России Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин откроют газопровод «Сила Сибири», рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Открытие пройдет по телемосту.

«Предположительно, 2 декабря. Если будут какие-то подвижки, мы проинформируем», - рассказал представитель Кремля, уточнив, что договоренность по запуску состоялась в ходе встречи двух лидеров в Бразилии.

По газопроводу «Сила Сибири», протяженность которого составляет 3 тыс. км., будет поставляться газ Иркутской области и Якутии на Дальний Восток и далее в Китай по восточному маршруту. Предположительно за 30 лет в Китай будет поставлен 1 трлн куб. м российского газа.