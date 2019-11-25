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В России могут резко подорожать смартфоны

Москва, 25.11.2019

В нашей стране могут сильно подорожать смартфоны, при этом их ассортимент в российских магазинах существенно сократится. Произойдёт это, если в 2020 году в РФ вступит в силу закон об обязательной установке на все гаджеты отечественного программного обеспечения (ПО), пишет газета «Известия».

По данным издания, которое ссылается на своих экспертов, с вступлением в силу этого закона, с вероятностью на 90-95% с российского рынка уйдут гаджеты Apple. Не исключено, что iPhone и «яблочные» компьютеры вообще перестанут продавать в России. Кроме того, из магазинов страны могут исчезнуть даже бюджетные смартфоны, а самые дешёвые модели могут подорожать на сумму от 500 до 1 000 руб.

В свою очередь авторы законопроекта убеждены, что новый закон позволит поддержка российских производителей софта, что приведёт к появлению в нашей стране новых рабочих мест. При этом у пользователей появится возможность выбора между российским и зарубежным ПО.

Ранее сообщалось, что 21 ноября депутаты нижней палаты парламента приняли закон о запрете продажи на территории РФ электронных устройств без российского ПО. Согласно новому закону, инициаторами которого стали депутаты Александр Ющенко, Олег Николаев, Владимир Гутенев и Сергей Жигарев, с 1 июля 2020 года российские ПО должны быть установлены на отдельные виды устройств, в том числе на смартфоны, компьютеры и ТВ-приёмники.

Полный список гаджетов, программного обеспечения и порядок его установки позже должен определить Кабмин РФ.

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