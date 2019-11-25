Врач рассказал, какими продуктами можно заменить лекарства

Немецкий врач и диетолог Франциска Рубин назвала продукты, которые способны заменить лекарственные препараты, сообщает журнал Focus. Врач рассказала, что совсем не обязательно при любой необходимости пить таблетки, некоторые продукты питания способствуют укреплению здоровья и не вызывают побочных эффектов.

Рубин считает, что самыми полезными продуктами питания являются овес, мед, имбирь, картофель, капуста, куркума, различные растительные масла, соль, лимон и лук. Все эти продукты могут использоваться в качестве лечебных средств, а также применять наружно в виде компрессов и масок.

Так мед и соль являются природными антисептиками, которые можно употреблять, как в качестве добавки к пище, так и в виде наружных компрессов. Противовоспалительным действием обладает куркума, отметила медик.

Овсянка может понизить кислотность, капуста и картофель полезны для ЖКТ. Растительные масла и имбирь могут поддержать сердечно-сосудистую систему. Луковый суп поможет при цистите, а кофе с лимоном при головной боли, добавляет Рубин. В целом врач отметила, что правильное сбалансированное питание способно кардинально улучшить состояние здоровья, однако, бывают ситуации, когда без лекарственных средств не обойтись.