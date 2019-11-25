Японский дипломат рассказал, как легче всего пережить русские морозы

Кадзухиро Куно – генеральный консул Японии на Сахалине, который до своего нынешнего назначения 4 года работал в российской столице – рассказал, как пережить русские морозы. По его словам, с такой холодной зимой, которую ему пришлось пережить в Москве, ранее он в своей жизни никогда не сталкивался, передаёт РИА Новости.

«Московская зима, встретила меня не только лютыми морозами, но и коротким световым днём, вспоминает дипломат. – Самым лучшим и полезным для здоровья способом преодолеть этот страшный холод – заниматься беговыми лыжами».

Кроме того, Куно рассказал, что спасение от лютых русских морозов он находил в компании своих друзей, которых он приглашал к себе домой.

«Мы проводили с ними время вместе за весёлой беседой, что помогало пережить зиму», – поделился своими воспоминаниями японский дипломат.

При этом он рассказал и о своих гастрономических пристрастиях, признавшись, что несмотря на то, что ему нравится японская кухня, есть её каждый день всё-таки не хочется.

«Работая в Москве, Израиле, Нью-Йорке, Лаосе я пользовался выпавшей мне возможностью прикоснуться к гастрономической культуре этих мест», – резюмировал дипломат, добавив, что с огромным нетерпением ждёт возможности, чтобы познакомиться с сахалинской кухней.