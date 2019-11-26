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В Сенате США обещают наказать Турцию за C-400, Москва и Анкара готовят новое соглашение

Москва, 26.11.2019
После начала испытаний радаров ЗРС С-400 «Триумф» и информации о скором подписании нового соглашения между Анкарой и Москвой о поставках дополнительных С-400 Турции, похоже, не миновать американских санкций против этой страны.
#оружие
#Политика
  • В Сенате США обещают наказать Турцию за C-400, Москва и Анкара готовят новое соглашение

Сергей Мальгавко/ТАСС

Американские сенаторы пообещали быстро принять закон о санкциях против Турции. Необходимость как можно быстрее наказать союзника по НАТО объясняется началом испытаний радаров, установленных на зенитных ракетных системах (ЗРС) С-400 «Триумф». Это означает крушение последних надежд американских политиков, если, конечно, они у них еще оставались после недавнего визита турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Вашингтон, на то, что Анкара, может, хотя бы отложит заступление ракетных батарей на боевое дежурство. Короче, Турция переступила «красную черту», по словам сенатора Криса ван Холлена, и этого прощать ей американские законодатели не намерены. Масла в огонь подлило совсем свежее сообщение российских СМИ. По словам главы «Рособоронэкспорта» Александра Михеева, в первой половине 2020 года ожидается подписание нового контракта с Турцией на поставку второго полкового комплекта ЗРС С-400 «Триумф».

Напомним, что еще до объявлении о начале испытаний радаров председатель Комитета Сената по международным делам Джим Риш заявил, что в начале декабря его комитет примет закон о введении санкций против Анкары за действия турецкой армии на севере Сирии, который раньше контролировали курды. Палата представителей утвердила закон о введении санкций еще в октябре с подавляющим перевесом: 403 конгрессмена проголосовали «за» и лишь 16 «против».

Закон содержит три предложения: об активации закона «О противодействии противникам Америки через санкции» (CAATSA), который позволит заморозить турецкие активы, находящиеся в американских банках; об ограничениях в выдаче виз турецким гражданам и об ограничении доступа к кредитам. Санкции вводятся за то, что Турция несмотря на все предупреждения США купила у России ЗРС С-400 «Триумф» и начала их испытания, что означает скорое заступление российских ракет на боевое дежурство.

Кроме этого, еще в начале текущего года по той же причине Вашингтон отказался продавать Турции американские истребители пятого поколения F-35. В США боятся, что С-400 помогут Москве узнать секреты новейших истребителей.

Этим показательное наказание строптивой Турции, скорее всего, не ограничится. Сенаторы Линдси Грэм и Крис ван Холлен предлагают также принять закон, запрещающий Америке и всем американским организациям и гражданам покупать турецкий долг, т.е. гособлигации.

Во всех трех проектах законов: одном от Палаты представителей и двух от Сената присутствует государственный банк Halkbank, одно из крупнейших в Турции кредитных финансовых учреждений. Bloomberg в октябре сообщил, что президент Эрдоган неоднократно просил президента Трампа не вводить санкции против этого банка.

Американцы пытаются также мстить туркам и другими способами. Палата представителей, например, официально признала геноцид турками армянского народа в 1915-23 годах, очень болезненную тему для Анкары. Причем, сделала это в тот же самый день, когда был принят и закон о санкциях против Турции.

Кстати, президент Эрдоган, узнав об этом, по слухам, даже собирался отменить поездку в Вашингтон. Впрочем, ситуацию спас Дональд Трамп, который через своего друга сенатора Грэма заблокировал утверждение признания геноцида в Сенате.

Однако в истории с российскими ракетами Турции, похоже, не поможет ни сенатор Линдси Грэм, ни даже сам президент Трамп, если, конечно, он этого захочет. На прошлой неделе Грэм в одном из выступлений предупредил Реджепа Тайипа Эрдогана, что покупка Анкарой и развертывание С-400 будет означать принятие Сенатом закона о введении санкций против Турции и вместе с ним и «окончание отношений между нами и эрдогановской Турцией».

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