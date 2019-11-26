Дмитрий Медведев не исключил отмены НДФЛ для бедных

Премьер-министр Дмитрий Медведев прокомментировал накануне, во время посещения агентства ТАСС, предложение главы ВТБ Андрея Костина о целесообразности освобождения малоимущих граждан от уплаты налога на доход физических лиц (НДФЛ). «Идеи есть разные, вопрос в том, каковы последствия этих решений, каковы выпадающие доходы и, в не меньшей степени, кого надо относить к малоимущим. Это всегда тонкая история, как только появится такого рода деление в налоговом законодательстве, ряд людей может посчитать себя незаслуженно обойденными. Скажут: мы тоже не богатые, а с нас почему-то НДФЛ все-таки решили брать, его сохранили. Это очень чувствительная тема», — цитирует слова премьер-министра информагентство «Прайм».

Глава ВТБ высказал идею отмены НДФЛ для малоимущих россиян еще на Московском финансовом форуме в сентября, а 20 ноября он заявил ТАСС, что видит рост поддержки этой инициативы среди членов правительства и в администрации президента РФ.

Дмитрий Медведев подтвердил, «такая идея действительно прорабатывалась, и в принципе она остается», но поскольку есть те сложности, о которых он сказал, над ней надо еще подумать.

В настоящее время для налогообложения большинства видов доходов физических лиц установлена единая ставка налога на доходы физических лиц в размере 13%, напоминает руководитель практики налогового права НЮС «Амулекс» Анатолий Нагиев. Разумеется, что полное освобождение малоимущего населения от уплаты налога благоприятно скажется на семейных бюджетах, фактически это будет являться социальной помощью. Но тогда нужно и задуматься от освобождения и от имущественных налогов, при этом целесообразно будет закрепить в законе минимальный пакет документов, наличие которых дает возможность получить данное освобождение и одновременно необходимо предусмотреть меры против возможных злоупотреблений новой льготой.

В то же время, добавляет юрист, для решения проблемы относительно поддержки малообеспеченных граждан, имеющих среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, можно увеличить МРОТ на те самые 13% и прописать в законодательстве, что МРОТ должен быть выше прожиточного минимума, по меньшей мере на размер НДФЛ.

Система налогообложения физических лиц должна быть справедливой, полагает руководитель партнерских программ инвестиционно-образовательной площадки «Линейка» Вячеслав Максименко. На фоне роста социального неравенства этот запрос общества становится все более актуальным во всем мире, если исходить из того, какое место он занимает в программах политических партий. В России ситуация выглядит иначе: почти каждый седьмой житель страны получает доходы ниже прожиточного минимума, и на фоне стагнирующих третий год, после предшествовавшего этому двухлетнего спада, доходов населения ситуация не улучшается. К тому же сейчас, после ужесточения политики Банком России в отношении выдачи новых кредитов, для многих подобный образ жизни может сохраниться надолго.

Поэтому в правительстве прорабатывают различные меры, в частности по индексации размера страховых пенсий, зарплат бюджетников, МРОТ, пересматривается система социальных выплат и пособий, отмечает эксперт. Предложение главы ВТБ Андрея Костина затрагивает тех, кто работает и не получает за свой труд приемлемое вознаграждение. Освобождение малоимущих от НДФЛ будет также способствовать сокращению числа бедных и повышению совокупного потребления, однако реализация инициативы поднимает целый комплекс проблем, которые едва ли будут решены в ближайшее время.

Так, в первую очередь это поднимает давно обсуждаемую тему отказа от плоской шкалы ставок в НДФЛ. Общество «созрело» для того, чтобы платить больше. Но как выглядит эта оптимальная сетка доходов для различного уровня ставок? Где тот доход, ниже которого нецелесообразно «забирать копейки» и где тот, где будет вполне возможно государству рассчитывать на большее, чем сейчас? Прежде чем ответить на этот вопрос, говорит Вячеслав Максименко, нужно повысить качество статистики, уменьшить размер «теневой экономики». В противном случае получится «как всегда», как в случае со льготами, которыми могут воспользоваться даже те, кому они особо-то и не нужны.

Освобождение от НДФЛ малоимущих может вызвать нагрузку на бюджеты регионов, особенно дотационных, где государственные финансы начнут трещать по швам и требовать еще большей поддержки из центра, считает Вячеслав Максименко. В Минфине, где во главе угла ставят исполнение доходной части бюджета, могут опасаться таких просчетов. По этой причине, из-за различных позиций в правительстве на этот счет, пересмотр налоговых ставок может быть отложен до лучших времен, возможно, до новых парламентских выборов (2021 год) и выборов президента (2024 года), если ситуация не потребует реактивных действий раньше.