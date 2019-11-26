Закон об особом статусе Донбасса примут после «нормандской встречи»

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что парламент начнет разрабатывать законопроект об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей после встречи лидеров стран «нормандской четверки» «Я думаю, что так, как и обещал президент, после «нормандского формата» мы сможем более глобально вместе с украинским обществом присоединиться к этому процессу для того, чтобы это был качественный закон», - сказал Разумков.

Встреча лидеров России, Украины, Франции и Германии в «нормандском формате» запланирована на 9 декабря 2019 года в Париже.