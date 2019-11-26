Газовозы «Газпрома» перевозят СПГ из США в Европу

Как сообщает навигационный портал Marinetraffic, принадлежащий «Газпрому» плавучий регазификационный терминал «Маршал Василевский» прибыл в Мексиканский залив. В настоящий момент судно ожидает подхода к терминалу СПГ крупнейшего завода по сжижению газа Sabine Pass. Уточняется, что мощность предприятия составляет 41 млрд кубометров в год.

Согласно контракту «Маршал Василевский» доставит американский СПГ в Европу и это не первый случай доставки российским судном СПГ из США на европейский континент. До похода в США терминал «Маршал Василевский» три месяца был арендован австрийской OMV. Также по сообщению Reuters, газовоз зафрахтован международным энергетическим трейдером Gunvor, который является основным клиентом владельца терминала США - компании Cheniere. Трейдер, начиная с октября, организовал 35 чартеров по доставке СПГ из самых разных уголков мира, включая США и Катар.