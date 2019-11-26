Курс доллара: падение рубля сдерживает календарный фактор

Во вторник рубль продолжил умеренно снижаться к доллару и евро на фоне снижения торговой активности, которая наблюдается на рынках, ожидающих новости относительно американо-китайских переговоров о торговом соглашении.

Так, по данным на 16:30 мск на торгах Московской биржи курс доллара составил 64,03 руб., что на 3 коп дороже уровня закрытия понедельника. Евро к этому же времени торговался по 70,57 руб., подорожав на 9 коп.

По мнению экспертов, несмотря на снижение рубля, его более существенное падение сдерживает календарный фактор – сегодня на валютных рынках наблюдается полный штиль в преддверии празднования Дня благодарения, который в США является выходным.

В частности, как отмечают аналитики Промсвязьбанка, в настоящее время волатильность в рубле опустилась до многолетних минимумов.

«Согласно нашей модели, равновесный курс в валютной паре доллар-рубль расположен выше отметки в 65 руб. за доллар, однако никаких сильных драйверов для роста волатильности в рубле сейчас не наблюдается», – считают эксперты.

В свою очередь, аналитики Alor Brokerage предполагают, что ослабление национальной валюты до уровня ниже 64,10 руб. откроет возможность для дальнейшего роста курса доллара до отметки в 65,50 руб.